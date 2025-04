Nico Williams tendrá el tercer mejor sueldo de la plantilla del Barça, por detrás de Lewandowski y De Jong

Ha salido a la luz el impresionante sueldo que Nico Williams percibirá en caso de llegar al Barça, conjunto con el que sigue estando en conversaciones de manera frecuente, a pesar de que ya no es una prioridad, a diferencia del verano pasado. Porque el brillante nivel que ha exhibido Raphinha ha provocado que ya no exista la necesidad urgente de firmar a un nuevo crack para el ataque, aunque esto no quiere decir que hayan olvidado del jugador del Athletic Club.

Joan Laporta y Deco siguen valorando de forma muy positiva la posibilidad de reclutar al prometedor extremo, que cuenta con apenas 22 años, y que tendría un precio perfectamente asumible, gracias a la cláusula de rescisión de 60 millones de euros que existe en su vínculo. Pero la competencia que existirá en la puja será increíblemente elevado, y las exigencias del futbolista de origen africano tampoco serán precisamente reducidas.

Porque no se conformará con percibir un sueldo bajo, y para aterrizar en el Spotify Camp Nou, o en cualquier otro lugar, ha dejado claro que no se conformará con menos de 15 ‘kilos’ limpios al año, lo que supone una auténtica animalada. Y es que, para hacernos una idea, si finalmente viste de azulgrana y aceptan pagarle esto, se convertiría en el tercer mejor pagado del vestuario culé, por delante de otras figuras como Lamine Yamal, Gavi, Pedri, Ronald Araújo, Jules Koundé o Marc-André ter Stegen.

Tan solo estaría por detrás de Robert Lewandowski y de Frenkie de Jong, sin descartar que el neerlandés acabe recibiendo una importante rebaja en sus emolumentos en caso de que acabe aceptando la propuesta de renovación que le presentará el Barça. De modo que esto podría tener unas repercusiones más que evidentes en el ambiente que se respira ahora mismo en la plantilla que dirige Hans-Dieter Flick, al poder desatar un lío de celos.

Y es que muchas piezas considerarían injusto que un recién llegado, que todavía no ha aportado nada, se sitúe en lo más alto de la escala salarial. Y más, si tenemos en cuenta que aún no es una estrella mundial, y que tampoco tendría la titularidad garantizada.