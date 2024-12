Nico Williams tiene un preacuerdo con el FC Barcelona que obliga a echar a un titular culé

Nico Williams y el FC Barcelona van a seguir sumando líneas y líneas en un culebrón que va camino de perpetuarse, en parte porque así lo quisieron ambas partes. Unos, los blaugranas, entre ellos Hansi Flick, decidieron que era el gran fichaje del pasado verano, mientras que el otro se dejó engatusar, aunque no del todo, por los cantos de sirena de su amigo Lamine Yamal.

Y eso nos lleva al momento presente, donde el jugador sigue siendo una de las estrellas de esta liga y, como tal, se mantiene en la agenda del Barça, que es el club que más cerca está de tener un acuerdo con el jugador. De hecho, en parte, lo tiene.

Verbalizada una condición clave para el jugador

Una de las conversaciones que más lejos llegaron entre las dos partes, ya fuera vía Barça, a través del jugador o sus representantes o mediante intermediarios, es que, si Nico Williams renunciaba al club de su vida, el Athletic, al 10 que le han dado, a su familia y amigos por el Barça debía tener una garantía.

Y esa garantía pasaba por crearle un espacio entre tanta estrella blaugrana para ser no solo importante sino prácticamente titular desde el inicio. Y ese paso, hoy por hoy, no se da en el club azulgrana, aunque podría darse.

El tridente es innegociable, pero…

Si avanzamos en este preacuerdo verbal entre las partes y lo aceptamos como una condición indispensable para un acuerdo definitivo en un hipotético futuro, hemos de ver cómo puede integrarse a Nico y esa condición en este Barça.

De entrada, el tridente es innegociable para Hansi Flick, lo cual no corta de raíz la vía Nico, pero sí obliga a cambios. Uno de los que se plantearían en Barcelona sería darle el carril del 10 a Raphinha, cediéndole la izquierda a Nico, pero en tal caso Pedri y sobre todo Dani Olmo sufrirían las consecuencias, no digamos ya jugadores como Gavi o Ferran Torres. Eso sí, para empezar a hablar de nuevo, Nico no exige menos que le arreglen esta circunstancia.