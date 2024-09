No piensa retirarse en el Madrid; no bastaron ganar múltiples Champions: la MLS ya espera su llegada

Real Madrid respalda ante todo a sus futbolistas para que continúen el tiempo necesario, aunque poner la vista en prospectos más jóvenes provocan que leyendas como Dani Carvajal pasen a un segundo plano. El lateral derecho del conjunto merengue se confesó y avisó lo que pasará con su futuro una vez no juegue más en el Santiago Bernabéu. Con total seguridad, explicó la razón por la cual migraría a otra liga.

La postura del internacional con España es clara, al fin y al cabo, seguir defendiendo la cantidad de tiempo necesario la camiseta del Madrid, pero después no representar a otro club en el continente europeo. Como la mayoría de los jugadores, su destino no estaría en Arabia Saudita, sino en una en la que cumpla sus últimos años tras haberlo ganado todo con los galácticos. Hasta donde se sabe, el defensa seguirá sacando cara por los blancos.

Carvajal quiere continuar

Desde el Castilla ya había dado muestras de su valor como auténtico jugador merengue, y pese a que fue a Bayer Leverkusen para probar suerte, su vuelta al Bernabéu era cuestión de tiempo para completar la prueba. Carvajal cumple una temporada más en Madrid y le contó a ‘The Athletic’ en exclusiva que “espero seguir aquí muchos años”.

La MLS está en sus planes

Valorizado en 12 millones de euros y con 32 años, el camino de Carvajal se convirtió en uno de los más importantes en los últimos años. Real Madrid es la opción número uno para el nacido en Leganés, pero sabe que, si el vínculo se acaba, no continuaría en Europa jugando por otro equipo, exactamente en la MLS. “Es una posibilidad. Cuando decida no estar en el Real Madrid, no voy a jugar en Europa y las alternativas se reducen mucho”.

La racha del lateral

Con contrato hasta el próximo verano, Carvajal ni piensa en el retiro, tiene mucho por dar y Carlo Ancelotti sabe bien la influencia del veterano dentro del campo. Ya sin Nacho Fernández ni Toni Kroos, asume la capitanía viendo de reojo a Luka Modric en el banco. Hasta lo que va de su producción, en 421 encuentros fue capaz de anotar 13 veces y asistir otras 64, además de levantar 26 títulos.