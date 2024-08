No viene Nico Williams y el Barça pierde el Gamper: encima Flick confirmó lo peor sobre de Jong

La espera acabó y Barcelona ya conoce a su rival de este fin de semana por el comienzo de LaLiga. El rival a tener en cuenta por los blaugranas es el Valencia, equipo que Hansi Flick ya lo estudia de la mano su cuerpo técnico y su plantel. El alemán llegó al Camp Nou para sustituir a Xavi Hernández, quien dejó una camada importante que el germano espera reflejar y explotar el máximo rendimiento. Pero hay algunos detalles que todavía juegan en contra.

La frustrada llegada de Nico Williams y las complicadas salidas de Vitor Roque, Ansu Fati, entre otros jugadores, no suman lo que es el calvario que sigue viviendo Frenkie de Jong acerca de su lesión. El director técnico del Barça fue preguntando por el mediocampista neerlandés en rueda de prensa y sus palabras no fueron las más esperanzadoras respecto al futuro del ex Ajax. Su regreso a las canchas sigue siendo un dolor de cabeza en Can Barça.

De Jong no vuelve

Frenkie de Jong sufrió una terrible lesión, precisamente un esguince de grados dos severo en su tobillo derecho. Ya pasaron cuatro meses desde que está inactivo, tanto así que se perdió hasta la Eurocopa. Y este viernes, Hansi Flick actualizó el estado del jugador, pero sin esperanza pronta. “No sabemos cuándo volverá, sigue lesionado y estamos esperando’’, dijo. “No queremos apresurarlo’’, aseguró.

Flick sobre el Gamper

Barcelona cayó por 0-3 ante AS Mónaco por el Trofeo Joan Gamper. Flick es consciente que se le escapó esta copa y no puso excusas al respecto cuando fue preguntado. "No hay excusas por el Gamper, pero noté al equipo cansado. Ha sido una pretemporada larga y hemos entrenado muy duro. Hemos aprovechado estos días para recuperar energía’’, agregó.

🗣️ El resumen de la rueda de prensa Hansi Flick previa al #ValenciaBarça pic.twitter.com/xi0OpsPaB5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 16, 2024

El foco está en Valencia

El entusiasmo y compromiso está por parte de Hansi Flick y su staff técnico, pues el ex DT del Bayern Múnich ya aguarda por el Valencia en el debut liguero. A pesar de la ausencia de de Jong, el coach deposita su confianza en el equipo que ya está a tope para sumar de a tres y luchar con Real Madrid y los clubes que quieran liderar el torneo.