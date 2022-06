Nueva locura de Florentino: ‘el nuevo Eto’o’ en camino, Benzema teme

No será fácil en absoluto para el Real Madrid encontrar un sustituto de garantías para Karim Benzema. Sin embargo, Florentino se ha propuesto dar descanso a su estrella goleadora y no deja de sondear el mercado en busca de nuevos talentos. En esta ocasión, según el portal web ‘The Real Champs’ y en alusiones a una noticia de ‘Bild’, el elegido sería el adolescente camerunés del Dortmund y máximo goleador de la historia sub 21 de Alemania, Youssoufa Moukoko.



Se trata, con tan solo 17 años, del jugador más joven en aparecer en la Champions, y ya la temporada pasada jugó nada menos que 16 partidos con el primer equipo del Borussia Dortmund. Las negociaciones para su renovación en el club alemán están estancadas, lo cual habría motivado al joven jugador a esperar una gran oferta dado el interés del club blanco en él. La opción más plausible para contentar a ambas parte sería la fórmula de cesión con opción de compra.



Sería, en caso de producirse, una nueva gran apuesta del Real Madrid por un jugador muy joven, como sucedió en los casos de Vinicius y Rodrygo Goes que han acabado convirtiéndose en grandes talentos. Por eso, aunque no se descarta una cesión para que cogiera minutos antes de quedarse en el primer equipo, no es descabellado pensar que pueda ser el hombre que haga competencia a Benzema. Una posibilidad que se une a las que el conjunto blanco maneja por hombres también jóvenes como los brasileños Endrick o Matheus Nascimento.



Todo dentro de la renovación que Florentino y Ancelotti pretenden para el ataque merengue. Las salidas de Jovic y Mariano parecen claras, y en su caso la de Asensio también podría estar cerca de producirse. Algo que obliga al conjunto blanco a ir al mercado en busca de nuevos efectivos para su ataque, ya que aunque Benzema se encuentre en su mejor momento de forma, no hay que olvidar que tiene 34 años. De ello, se es muy consciente desde la cúpula del Bernabéu y por ello se le alargará dos años el contrato mientras el club trabaja en encontrarle un sustituto de garantías.