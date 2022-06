Florentino evita que el Chelsea se lleve una estrella del Bernabéu

El Real Madrid sigue con su plan para elaborar la plantilla del próximo curso. Con Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouameni ya fichados y presentados, el conjunto blanco se centra ahora en el capítulo de salidas antes de acometer ninguna incorporación más. Florentino Pérez y Carlo Ancelotti tienen una serie de descartes a los vender o ceder cuanto antes, aunque también han tenido que lidiar con una oferta por uno de sus mejores jugadores.

Rodrygo Goes, pieza clave en la consecución de la décimo cuarta Liga de Campeones del conjunto blanco, habría sido tentado por uno de los grandes de la Premier League inglesa, el Chelsea.

El Chelsea busca un extremo con garantías para la próxima temporada. Lo intentó con Ousmane Dembélé, ayer contábamos en Don Balón, que se había fijado también en Antony, y ahora se conoce este intento de fichar a Rodrygo. Los londinenses habrían realizado una oferta de 70 millones de euros por el brasileño, lo que Florentino Pérez habría rechazado sin dudarlo.

Con tan solo 21 años de edad, el futbolista nacido en Osasco se ha convertido en uno de los indiscutibles para Carlo Ancelotti, quitándole el sitio a jugadores como Marco Asensio. Esta temporada, Rodrygo ha disputado 49 partidos, más de 2.400 minutos de juego en los que ha marcado nueve goles y ha dado diez asistencias. Especialmente importantes han sido sus cinco tantos en la Champions League, sobre todo los dos goles anotados ante el Manchester City y el que marcó al Chelsea en el partido de vuelta.

Rodrygo, que llegó al Madrid en 2019 procedente del Santos por 45 millones de euros, pudo elegir entre los blancos y el Barça, algo que ha afirmado hace no mucho. "Un día mi padre llegó a casa, entró en mi habitación con una camiseta del Real Madrid y una del Barça y me dijo ahora eliges tú y le dije no hay nada que pensar y elegí al Real Madrid”, explicó.

Florentino Pérez no dejará que se marche, siendo uno de los baluartes del club sobre el que cimentar el futuro del equipo, y próximamente le ofrecerá la renovación hasta 2028.