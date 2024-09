Nuevo palo, y gordo, con Bellingham y Tchouameni: en Anoeta vuelve el fijo y un fichaje nefasto

Cuando se empieza la temporada con tantas dudas, una de dos: o los rivales inician el curso igual que uno y las caídas no se notan tanto o por el contrario uno o varios de los adversarios directos sacan los colores e invitan a pocos traspiés posteriores, y esto último es justo lo que le sucede al Real Madrid, que ha empezado sin jugar bien pero sobre todo dejándose ya cuatro puntos que el Barça, con pleno de victorias en cuatro partidos, le saca en la tabla. De ahí que lo de Anoeta sea determinante. Y urgente y peligroso, sin nos atenemos a que Jude Bellingham y Aurelien Tchouameni están obligados a caerse de nuevo.

Las buenas noticias deben esperar

El Real Madrid visita el Reale Arena este sábado (21.00, hora española) con la necesidad de sumar tres puntos en un campo siempre complejo y muchas bajas como óbice para lograrlo. En este sentido, además de las aseguradas de Eduardo Camavinga, David Alaba y Dani Ceballos, las recuperaciones de Tchouameni, Bellingham y Eder Militao parece que van más lentas de lo que se pensaba, o, dicho de otra forma, su día a día es para ser optimistas, pero el choque en San Sebastián quizá sea prematuro para todos ellos.

Así, la lesión del inglés, producida el pasado 23 de agosto, deja entrever que no le quitará tantos días de competición como parecía, pero lo del sábado, si bien no está descartado, tiene demasiado riesgo. Y eso mismo les sucede al mediocampista francés y al central brasileño, los cuales debieron salir de las concentraciones de Francia y Brasil por molestias que están pendientes de evolución. Y Carlo Ancelotti no piensa correr riesgo con ellos.

Por tanto, con Jesús Vallejo sin contar para Carletto, demostrando una temporada más que fue un fichaje nefasto, aunque recuperado, será Dani Carvajal más que probablemente quien haga de central, dejando la derecha a Lucas y la izquierda a Ferland Mendy, que también salió de les bleus durante la concentración de Deschamps pero sí ha evolucionado bien y es la gran alegría del míster de Reggiolo. Por el inglés y el galo podría entrar Brahim, Modric o Arda Güler.