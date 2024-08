OImo cambia al Barça: Flick regala 4 cracks, salva al odiado y eleva junto a Pedri y Gavi a 2 nuevos

Una cosa es lo que desea Hansi Flick y otra lo que necesita el Barça (o puede permitirse) y ambas cosas no siempre van de la mano. Entre lo primero hay sorpresas y de las gordas una vez Dani Olmo, que es el elegido en la Bundesliga ante la negativa de Nico Williams a fichar por el Barça, se vista de blaugrana; mientras que el club, sobre eso, trata de moldear otras posibilidades en base al mercado y su economía.

La idea del entrenador por el momento

Para empezar, Flick tiene claro, sobre todo cuando lo del jugador de La Roja se haga oficial, que algunas piezas han de salir y otras, quedarse. Entre las primeras están Vitor Roque, Clement Lenglet, Iñigo Martínez y Ferran Torres. Eso, de momento; y ahí viene la primera sorpresa ya que el entrenador en principio sí cuenta con Ansu Fati. Pero ahí no acaba la cosa, ya que hay dos futbolistas que le han sorprendido para bien.

Tanto, que espera subir su estatus al mismo nivel de Pedri o Gavi, dos de las jóvenes estrella culés pero cuyo estado físico los hace ser auténticas dudas. Estos son Eric García, que sería quien ganaría la batalla por la permanencia en el equipo con Iñigo Martínez, y Pablo Torre, quien le está sorprendiendo para bien en la pretemporada.

Los problemas del club

Pero, claro está, estas elecciones generan problemas. El primero, el de la permanencia de Ansu Fati (lo cual no está asegurado), no lo es tal, ya que no tiene mercado, al menos en calidad de venta, pero sí lo hay para colocar a los 4 descartes, también con un mercado limitado por el precio que por ellos pide el Barcelona. Además, con Olmo en la plantilla como gran fichaje hay jugadores que se quedan en tierra de nadie, como Raphinha, que carece de hueco en el once y por tanto, siendo uno de los que más cartel tiene, podría ser una venta jugosa; eso sí, Flick lo quiere como sustituto de las dos bandas…