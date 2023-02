Ojo a esto: contundente “no” de Florentino y Carletto a los 2 cracks ofrecidos al Real Madrid

Hace poco más de un mes de atrás el Real Madrid esclarecido, por si había alguna duda, su intención de no realizar ninguna incorporación a pesar de que varios jugadores de la plantilla blanca podrían salir a lo largo del mes de enero con motivo del mercado invernal. Es más, las dudas generadas por el equipo desde que arrancó el año, máxime en la dolorosa derrota sufrida en la final de la Supercopa de España, dejó entrever que quizá Florentino Pérez y Carlo Ancelotti habrían reconsiderado su idea, pero nada más lejos de la realidad.

El presidente se ha mantenido firme con su premisa hasta el cierre del mercado, pero lo que resulta toda una novedad es que el Real Madrid tuvo a tiro a dos futbolistas de renombre en Europa para reforzar la delantera y la defensa: Dusan Vlahovic y João Cancelo.

A tenor de la información que manejamos en Don Balón, los representantes del serbio y del portugués, incentivados por el deseo de cambiar de aires de estos futbolistas, contactaron con la casa blanca para barajar la posibilidad de que se unieran al club de forma definitiva o en calidad de cedidos, pero Florentino y Ancelotti respondieron de forma reacia a acometer alguna de estas dos operaciones.

Por un lado, Vlahovic está viviendo una etapa un tanto complicada en la Juventus a pesar de llevar solamente un año en Turín y las continuas decepciones protagonizadas por el conjunto bianconero han desatado el interés del delantero serbio en buscar suerte en otro club de renombre en Europa. No obstante, a pesar de que 'Carletto' no cuenta con una alternativa de garantías para Karim Benzema, no ha estimado necesario instar a la directiva a valorar esta posibilidad.

Por su parte, ayer comentamos en Don Balón que un rifirrafe entre Cancelo y Pep Guardiola tras el último encuentro disputado por el Manchester City ante el Arsenal propulsó al futbolista fuera del Etihad Stadium y, aunque el Real Madrid ha evidenciado un sinfín de dudas en ambos laterales por el dubitativo rendimiento de Ferland Mendy y Dani Carvajal, Florentino rechazó tajantemente la posibilidad de contar con el portugués, quien finalmente fue a parar al Bayern de Múnich en calidad de cedido hasta que termine la temporada.