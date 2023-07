OK sorpresa de Ancelotti: salida que impresiona a Bellingham, 30M y antes que Odriozola y Vallejo

Cuando uno mira en lo que se han convertido y pueden llegar a ser Vinicius Júnior y Rodrygo Goes, tal vez se olvide del tercero en discordia, por el que el Real Madrid abonó algo menos a futbol brasileño pero que igualmente fue una apuesta por el talento de futuro en el Brasileirao, una que hasta el momento no ha podido salir peor. Sin embargo por lo menos el futbolista está consiguiendo acomodo fácil en la élite, y esta temporada no es una excepción: el Real Madrid y Carlo Ancelotti ya le encuentran sitio.

30 millones de euros de incertidumbre, y el tiempo se agota

Evidentemente hablamos de Reinier, el tercer fichaje que el Madrid emprendió sobre el talento brasileño -tiempo después llegaría la incorporación de Endrick- y que hasta el momento cuenta sus oportunidades en Europa, tres ya, como fallidas. Dos temporadas en el Borussia Dortmund sirvieron de poco al futbolista nacido hace 21 años en Brasilia, lugar en el que compartió vestuario con Jude Bellingham, flamante nuevo fichaje del Real Madrid.

Es más, ambos, el inglés y el ex de Flamengo llegaron a la vez al gigante de la Bundesliga, sin embargo su progresión y caminos fueron casi opuestos, mientras uno conquistaba rápidamente la titularidad y el corazón de la selección inglesa y de media Europa, que pujó fuerte contra el Madrid por él, Reinier contó con muy pocas oportunidades, saliendo del Signal Iduna Park por la puerta de atrás.

Tampoco le fue bien la temporada pasada en el Girona, donde las lesiones le lastraron. Con todo, es precisamente el equipo catalán el que reafirma su confianza en el jugador sudamericano y ha formalizado una petición de cesión al Real Madrid, una que podría cerrar la salida de Reinier una vez más en busca de ese jugador que llamó la atención al club blanco para que este abonara 30 millones de euros por él. Parece que su salida será más rauda que la de otros descartes, como Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo; veremos si es fructífera.