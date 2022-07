Operación salida en el PSG: Galtier no le quiere y Simeone lo necesita

Comienza la operación salida en el PSG. No todo pueden ser fichajes, antes de seguir trayendo a gente al Parque de los Príncipes, antes, muchos jugadores de la primera plantilla del conjunto francés deberán abandonar París. Son muchos los nombres que suenan para salir este verano, pero muchos de ellos no están dispuestos a dejar la entidad francesa hasta que no acabe su contrato con ellos, es el caso de Mauro Icardi, Paredes o Ander Herrera. En cambio, otros como Sarabia están deseando ser traspasados a otros equipos.

Existe una larga lista de jugadores de los que el PSG quiere desprenderse este verano y a ella se les ha sumado un nombre totalmente inesperado hasta el día de hoy a petición del que será el próximo entrenador del conjunto parisino, y es que, según ha informado Goal, Chritophe Galtier no cuenta con Presnel Kimpembe para la próxima temporada. Así se lo ha hecho saber al defensa francés y el club ya se ha puesto manos a la obra para traspasarle, ya que, este medio asegura que ha sido ofrecido al Atlético de Madrid. Además, el PSG está pensando en el fichaje de Skriniar.

Hasta ahora, los esfuerzos del Atlético de Madrid para reforzar la zaga se habían centrado en la búsqueda de uno o dos laterales derechos, pero con esta propuesta encima de la mesa todo cambia, y es que, aunque la posición esté bien cubierta por Mario Hermoso, Stefan Savic, José María Giménez y Felipe (que acaba de renovar con el conjunto colchonero por un año más) no todos los días le ofrecen a uno a un campeón del mundo.

A pesar de tener bien cubierta esta posición, el conjunto de Simeone tuvo la temporada pasada uno de sus peores registros encajando goles, los defensas, todos, no estuvieron a la altura, algo que no gusta para nada al ‘Cholo’ y solo saldrían al mercado si alguno de sus actuales zagueros saliese, pero con esta nueva alternativa todo cambia, lo necesita teniendo en cuenta el rendimiento del año pasado.

Es indudable que Kimpembe sería un refuerzo de lujo para la defensa del Atlético de Madrid, el problema estaría en saber quién dejaría su hueco para el francés, ya que, Giménez y Savic, en principio, son intocables, y Felipe acaba de renovar, quizás Hermoso sea el eslabón más débil y además interesa en la Premier League, pero su polivalencia como lateral izquierdo le convierte en un hombre muy importante en el esquema de Simeone. Veremos qué sucede.