Experiencia para Simeone: 600 partidos y gratis, el Atleti se renueva

El Atlético de Madrid está a punto de firmar la que sería la segunda incorporación de la temporada tras cerrar el fichaje de Samuel Lino, procedente del equipo portugués Gil Vicente por 6.5 millones de euros. El extremo zurdo brasileño de 22 años llega tras disputar 34 partidos en liga y solo faltaría el anuncio oficial por parte de los clubes, pero, tal y como informa el medio belga RTBF, el conjunto rojiblanco estaría muy cerca de renovar su equipo con un segundo fichaje.

Este medio de comunicación asegura que Axel Witsel, centrocampista belga de 33 años y con más de 600 partidos a sus espaldas entre el Standard de Lieja, Zenit de St. Petersburgo, Benfica y Borussia Dortmund estaría a punto de llegar al Atlético de Madrid tras terminar su contrato con el equipo alemán, el cual finaliza el 30 de junio de 2022. El mediocentro llegaría para ocupar el puesto vacante que ha dejado en el equipo la marcha de Héctor Herrera al fútbol mexicano.

No es el único equipo que se ha interesado por Axel Witsel. El Olympique de Marsella, Fenerbahçe y la MLS también le han hecho llegar su interés al centrocampista del Borussia Dortmund, pero todo apunta a que será el Atlético de Madrid que gane la puja por el belga. Un fichaje que ya intentó en el año 2014 y a punto estuvo de cerrar su incorporación por los colchoneros por 40 millones de euros, pero finalmente no fue así.

Ahora, y tras romperse el tendón de aquiles en enero de 2021, el centrocampista belga viene de completar una gran emporada con el conjunto alemán al más alto nivel y quiere seguir disfrutando del fútbol en España, ya que, ya tuvo una experiencia lejos del fútbol de alto nivel, en concreto, en China, en el Tianjin Tianhai, donde compitió con su compatriota Yannick Carrasco, con el que coincidirá en el Atlético de Madrid.

Simeone poco a poco va rearmando un equipo que este año no ha cumplido con las expectativas que generaba una plantilla llena de estrellas. Estos dos fichajes no serán los únicos que realice el conjunto de Simeone, ya que, Vrsalijko suena para abandonar el club este verano rumbo a Grecia, al Olympiakos, Morata no tiene nada claro su futuro, Lemar no renueva y de seguir así, se tratará de darle salida estos meses y Carrasco y Renan Lodi han recibido ofertas muy atractivas por parte del Newcastle y Juventus. Veremos cómo queda el 31 de agosto la plantilla del ‘Cholo’.