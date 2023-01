Oportunidad en el Barcelona: hay batalla con Boehly, Juventus y Madrid

Llegan muy buenas noticias a las oficinas del Camp Nou, mientras los directivos culés están sondeando el mercado en busca de soluciones ante la más que próxima salida de Sergio Busquets, el Inter de Milán ha colocado a Marcelo Brozovic el cartel de transferible de cara al próximo mercado veraniego, algo que podría ser oro para los blaugranas, que necesitan encontrar urgentemente a un jugador capaz de hacer las veces de Busquets en el esquema que dibuja Xavi Hernández.

Según cuenta La Gazzetta Dello Sport, en el Inter han considerado que Brozovic no es un jugador imprescindible para ellos y si algún equipo está dispuesto a ofrecer 30 millones de euros, estos aceptarían a vender al futbolista. Sin embargo, no todo son buenas noticias para el Barcelona. Según el citado medio, los culés no son los únicos interesados en el croata. De hecho, hay mucha competencia, entre los equipos más interesados se encuentran Juventus, Chelsea y Real Madrid. Los tres con una situación económica infinitamente mejor que la de los culés. En este sentido, habría que intentar convencer al jugador que el Barça es la mejor opción para a pesar de los aspectos económicos.

El centrocampista corata es un jugador que encajaría perfectamente en el once de Xavi, pues cuenta con un perfil bastante similar al de Busquets aunque con ciertas diferentes. Mientras que Busi cuenta con una visión única en la historia del fútbol, Brozovic tiene mayores capacidades físicas y de llegada al área rival. En este sentido, el actual jugador del Inter entraría mejor en partidos de ida y vuelta y de gran velocidad.

Como ya contamos en Don Balón, Marcelo Brozovic ya fue ofrecido al Barcelona como parte de un intercambio con Franck Kessié. Sin embargo, la negativa de ambos jugadores a salir a mitad de temporada imposibilitó una operación que gustaba mucho en el seno de la entidad blaugrana. Ahora, habrá que ver si con el Inter dejando claro que está dispuesto a dejarlo salir, Brozovic acepta una salida del conjunto neroazzurri, con el que tiene contrato hasta 2026.

Así pues, al Barça se le ha presentado una muy buena oportunidad de mercado para que pueda hacerse con los servicios de un recambio ideal y de garantías para Sergio Busquets en caso que este abandone la entidad blaugrana.