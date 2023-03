Otra desgracia para Florentino: el peor fichaje junto a Mariano y Odriozola, un estorbo hasta 2025

En Don Balón hemos hecho mención en varias ocasiones durante la presente campaña que Carlo Ancelotti dispone de cuatro futbolistas en la plantilla blanca con los que no cuenta en su proyecto: Eden Hazard, Mariano, Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo. La cifra total de minutos acumulados por todos ellos es irrisoria y solo en partidos de menor exigencia han tenido la oportunidad de participar, algo que ha impulsado el deseo de Florentino Pérez de deshacerse de estos hombres el próximo verano para oxigenar masa salarial de forma significativa.

No obstante, mientras con los tres primeros este plan va viento en popa ya que tanto Mariano como Hazard y Odriozola cuentan con pretendientes en el mercado y tienen aparente predisposición a salir del equipo (el canterano está obligado a hacerlo por su expiración de contrato), con Jesús Vallejo el presidente se ha llevado un chasco terrible ya que el central zaragozano de 26 años quiere cumplir su contrato con el Real Madrid, un contrato que expira el 30 de junio de 2025.

El Real Madrid decidió apostar por el jugador cuando comenzó a dar sus primeros coletazos en la élite en las filas del Zaragoza con vistas a que se convirtiera en el relevo generacional de Sergio Ramos, pero pronto el jugador comenzó a mostrar carencias futbolísticas que fueron minando sus posibilidades de hacer frente a tal condición.

Tras acumular varias cesiones en clubs de menor entidad como el Eintracht de Frankfurt, el Wolverhampton y el Granada, Vallejo no ha dado pie a que acrecentar su grado de protagonismo en el Real Madrid y solamente ha disputado 66 minutos, una cifra que justifica perfectamente la poca confianza depositada por Ancelotti en sus prestaciones y el deseo de Florentino de vender al futbolista, un deseo que el propio protagonista no ha dudado en echar por tierra.

Las oferta recibidas por el futbolista en los últimos tiempos no han resultado lo suficientemente convincentes como para poder aceptar alguna de ellas y su inoperancia en Madrid deja entrever que no se producirá un milagro en forma de propuesta atractiva para el defensa maño próximamente, por lo que Florentino no puede hacer otra cosa que resignarse a asumir el fallo cometido con su fichaje en 2025 y que seguirá siendo un estorbo hasta su fin de contrato.