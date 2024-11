Otro equipo de LaLiga apalabra en secreto la llegada de James Rodríguez en enero si la Premier paga

A James Rodríguez le aconsejaron no volver a LaLiga EA Sports y menos a Madrid, pero el jugador colombiano tenía claro que deseaba una última oportunidad allí, en la liga española, y apareció el Rayo Vallecano. El problema para él es que su entrenador, Iñigo Pérez, no confía en él y aunque tiene ofertas para salir, no quiere abandonar LaLiga. Entonces, ¿hay solución a su situación?

Sí, podría haberla y de hecho, afirman ciertas fuentes en Colombia, que pueden estar dándose las circunstancias para que James pueda salir del Rayo y, a la vez, cumplir su sueño de jugar en LaLiga de forma regular.

Para ello uno de los jugadores revelación debe marcharse a la Premier League

Siempre según estas fuentes colombianas consultadas, a espaldas del Rayo, personas cercanas a James podrían intentar que el de Cúcuta salga de la entidad rayista en el mes de enero y no tenga que irse muy lejos para triunfar.

Concretamente lo haría a poco menos de 200 kilómetros de Madrid, hacia el norte de España, rumbo a Valladolid, donde un jugador que acapara las miradas de la Premier League le haría hueco. Pero vayamos a lo concreto. Según ciertos informes, tal vez Ronaldo Nazário, máximo accionista y mandamás en el equipo pucelano, esté viéndose tentado de claudicar por ofertas británicas, que al parecer las tiene, por su mejor futbolista, Raúl Moro, lo que le obligaría a reaccionar con James, que cubriría esa marcha, para no soliviantar más a la ya acalorada parroquia blanquivioleta con su persona.

O lo que es lo mismo, James podría firmar por el Real Valladolid sin precio de coste alguno, liberándose del yugo de Iñigo Pérez, llegando a un equipo necesitado de talento en los metros finales y con dos personalidades afines a su tipo de fútbol, el mismo O Fenómeno y el entrenador del equipo castellano, el uruguayo Paulo Pezzolano.

Suena incluso otro que triunfó en Pucela

Además de ello, estas mismas fuentes han situado a otro díscolo fichaje del Rayo y ex del Valladolid, Raúl de Tomás, como posible refuerzo invernal para el farolillo rojo de la tabla en LaLiga EA Sports. A todas luces James y RdT no están cómodos y están empezando a sondear salidas y el Valladolid, respuestas.