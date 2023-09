Otro OK letal de Luis Enrique: tras Verratti, otro despido sin contemplaciones con Dembélé en el ajo

El PSG, por enésima vez desde que Nasser Al-Khelaïfi tomó las riendas del proyecto, ha sido uno de los clubs que más dinero han invertido en fichajes a lo largo de la última ventana de transferencias veraniega y esto, en consecuencia, ha provocado que Luis Enrique no haya contado con futbolistas con una extensa trayectoria en el club.

Esta misma semana se ha hecho oficial la salida de Marco Verratti al Al Arabi de la liga catarí, pero la del italiano solo será la primera de las despedidas que se producirán en París con destino a ese país ya que, tal y como informa el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sports, Julian Draxler está convencido de unirse al Al Ahli SC de forma inminente.

Hay que matizar que, a pesar de que el futbolista alemán lleva muchos años vinculado a la disciplina del PSG, su recorrido por el club no ha sido tan destacado como el protagonizado por Verratti, aunque ambos sí que han compartido el beneplácito de Luis Enrique al jeque catarí para concretar sus traspasos. La llegada de Ousmane Dembélé, Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Marco Asensio y Kang-in Lee, cinco jugadores para fortalecer la parcela de ataque, impedirá a Draxler tener importancia en el nuevo proyecto liderado por Luis Enrique, más aún si tenemos en cuenta que Kylian Mbappé decidió quedarse en el Parque de los Príncipes tras las salidas de Leo Messi y Neymar JR.

El entrenador asturiano no confía en Draxler y la mejor prueba de ello es que no ha brindado ni un solo minutos al futbolista de 29 años en lo que va de campaña, algo que justifica a la perfección el deseo de Julian de buscar un nuevo equipo en el que poder tener esa importancia no hallada en París. Es más, su contrato en Qatar incluirá unas importantes condiciones que mejorarán el salario recibido durante su estancia en el Parque de los Príncipes, otro motivo por el que, al igual que ha sucedido recientemente con Verratti, el movimiento está a punto de oficializarse.

Por su parte, el PSG tiene otra razón para aceptar el acuerdo ya que, amén de librarse del salario del atacante, recibirá 20 millones por el traspaso de un Draxler que ha tenido en Dembélé y Asensio sus verdugos definitivos.