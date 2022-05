Ousmane Dembélé da tiempo a Laporta con Raphinha: 25 kilos son clave

Ya está, el Barça ha elegido y solo le pide tiempo a Moussa Sissoko, agente de Ousmane Dembélé (y al mismo tiempo, al jugador francés) para sobrellevar los golpes con un fichaje de campanillas. Este, está elegido, tal y como anuncian desde Inglaterra; casi tanto como el representante de El Mosquito tiene decidido alejar al jugador francés del Barça, de modo que por lo menos Joan Laporta espera que la salida del internacional galo, si se confirma, y la desilusión que esta dejará sea suplida con prontitud con un fichaje ilusionante.

Este último, el jugador que desde el Telegraph británico anuncian que es la prioridad absoluta del Barça, es Raphinha, jugador del Leeds United con el que se están intensificando los contactos para un fichaje raudo por la entidad catalana; que consigan o no en Can Barça que la confirmación de la marcha de Dembélé coincida con el fichaje del brasileño, es una incógnita, pero lo que sí es cierto es que el Barça tiene claras sus preferencias.

¿Esto significa que Dembélé no tiene ninguna opción de renovar y que Raphinha es la repuesta del club a su salida? No y sí. El galo sopesa la posibilidad de bajarse sus emolumentos para seguir en el Barça, junto a Xavi, pero lo cierto es que esta bajada no es lo suficientemente intensa como para que la entidad de la Ciudad Condal la acepte y además el extremo tiene ofertas mucho más jugosas de la Premier y sobre todo de Francia, de modo que los caminos del crack y el Barça están cada vez más separados.

De ahí que, por otro lado, sí, Raphinha, como decimos -tal y como afirma el citado medio inglés- gran objetivo culé en el mercado, sea la respuesta (veremos si rápida) al adiós de Dembélé aunque una y otra negociación sean independientes. Jugador de extrema habilidad, muy técnico y también eléctrico, el de Porto Alegre sería una fantástica noticia para un Barça que lucha por su precio, que oscila entre los 60 y los 80 kilos. A favor del fichaje está la situación del Leeds, al que solo le separan dos puntos del descenso, factor que sería decisivoen el precio del brasileño, que bajaría su tasación en 25 kilos.