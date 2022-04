Palo a Laporta para la 22/23: furia en el FC Barcelona pero hay plan B

Quizá Joan Laporta no tenga del todo la culpa de las informaciones que se manejan en torno a varios de los nombres más importantes de Europa – como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Mo Salah o Robert Lewandowski- que se relacionan con el Barça, pero en cierta forma, que tampoco estaría obligado a ello, no desmiente tales argumentos. Y si bien Christensen y Kessié sí son ya una realidad de la temporada que viene en Can Barça, uno que también estaba prácticamente hecho, supuestamente, y que entraba dentro de esos 4 o 5 fichajes que anunció el presidente, ahora se ha esfumado, para furia de la hinchada del Barça.

Y es que ayer salía a la palestra la información que refería a César Azpilicueta y su renovación automática con el Chelsea, mediante la activación de la misma por jugar una serie de partidos esta temporada (algo nada difícil al ser titular en muchos tramos de la misma), lo que aleja totalmente al carrilero del Barça, que lo deseaba por su nivel pero también por su situación contractual, esa que le dejaba salir gratis de Londres al término de la presente temporada.

Jugador español, conocedor tanto de LaLiga (jugó en Osasuna) como de las grandes competiciones continentales, como la Premier League (también fue miembro del Olympique de Marsella), a nivel de clubs y de selección, de hecho es un fijo de Luis Enrique con España y viene de ganar la Liga de Campeones con el Chelsea, Azpilicueta era una incorporación acertada para la entidad culé, sin embargo con la activación de está cláusula, que imaginamos no estaba en conocimiento del Barça, se rompe toda posibilidad y por tanto la ilusión por verlo vestido de azulgrana.

De modo que una vez se queda en el limbo esta posibilidad, cabe preguntarse, ¿y ahora qué? Pues precisamente por eso el Barça ha activado otra opción en el Chelsea que toca directamente con el Real Madrid y el fichaje ya cerrado de Christensen, como es Antonio Rüdiger. La información filtrada por el entorno del club catalán hace referencia a la situación del central alemán, que también (este sí) quedará libre en junio, sin embargo su ficha es el punto complicado con él, ya que pide un salario enorme y tiene varios pretendientes tras su pista, todos ellos de altura, como son el United, el PSG, el Bayern y el Real Madrid. ¿Habrá nuevo fiasco con el germano?