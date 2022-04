Adiós al Casemiro elegido por Eden Hazard y Thibaut Courtois

La fecha límite del contrato de Kylian Mbappé ha sido un dolor de cabeza continuo para el Paris Saint-Germain, uno que encima ha condicionado no solo el proyecto parisino sino también el de su gran pretendiente, el Real Madrid, que por esperarle apenas si ha hecho fichajes en las dos últimas campañas. Y este asunto es mirado con lupa por los clubs en estos momentos, de ahí que United y Arsenal hayan puesto contra la espada y la pared a un tercer equipo en discordia de la Premier League por el Casemiro elegido por Eden Hazard y Thibaut Courtois para el Real Madrid.

Lo primero que hay que decir con respecto al jugador en cuestión, que es Youri Tielemans, es que se esfuma la posibilidad de verlo vestido de blanco, porque la insistencia del club merengue por el belga ha ido decreciendo a la par que se intensificaba la de red devils y gunners, que ahora tienen la situación por el jugador en el lugar que esperaban, de modo que el sustituto de Casemiro, ese pivote defensivo que se buscaba en Chamartín, no será, casi con toda probabilidad, el compañero de selección de Hazard y Courtois.

Dicho lo cual hay que poner en perspectiva la situación del jugador del Leicester con su actual club y sus dos posibles destinos. El futbolista del medio del campo de los diablos rojos belgas acaba contrato en 2023 -que es justo la situación que preocupó al PSG con Mbappé hace una temporada, cuando el Madrid se fue a los 200 millones de euros como oferta final por el francés, y que os referíamos en el inicio- y por ahí viene la posibilidad del United y el Arsenal.

Porque los foxes le han preguntado al futbolista si quiere renovar y seguir ligado al equipo The Blue and Whites pero el futbolista cree que esta es su gran oportunidad de darse a conocer en un grande de Europa, más en año de Mundial, así que al Leicester solo le queda una salida: ganar dinero ahora y no perderlo gratis en la temporada que viene. Si Tielemans no quiere renovar, hay que hacer caja en verano, y aunque tal y como afirma Team Talk es cierto que el técnico del Leicester City, Brendan Rodgers, tiene aún una pequeña esperanza de convencerlo de aquí al final de temporada, también es verdad que, de lo contrario no se opondrá a recibir una alta cantidad por él procedente de uno de estos dos equipos. El Madrid parece descartado.