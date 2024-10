Palo para Flick, regalo para Carletto y el Cholo: 12 días de baja y posible cambio de rumbo

Está claro que el Real Madrid y el Atlético de Madrid no pasan por su mejor momento ni de juego ni de resultados. Los dos han sufrido dolorosas derrotas en la Liga de Campeones (en el caso colchonero, con sonrojo), llegan a la novena jornada liguera en desventaja con el Barça, que no supieron acortar en condiciones en el derbi madrileño, y por tanto la baja de 12 días en teoría les vienen como anillo al dedo, no tanto así a Hansi Flick y sus pupilos.

Diferencia en las derrotas

El tiempo dirá quien acaba mejor y compite lo suficientemente bien como para llevarse títulos, pero a pesar de que el Barça ha perdido esta temporada un partido más que blancos y colchoneros, en este inicio de curso el plan culé es más sólido y genera más confianza; no en vano la derrota en Mónaco se produce por la inferioridad numérica y la de El Sadar por un exceso de confianza el míster germano en la cantera.

Casi dos semanas de desconexión

Más allá del percance que pueda suponer para los tres gigantes españoles el paso por la Nations League o los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo 2026 en la Conmebol, lo cierto es que no hay nada mejor para un equipo que tomarse un respiro y reconfigurar la situación cuando las cosas no salen; que suele ser justo lo contrario para el equipo que va disparado.

El primer tramo complicado

Ni que decir tiene que para los tres conjuntos será complicado y crucial a partes iguales regresar pleno de confianza, ya que tras ese parón por selecciones llegará el primer gran tramo complicado de la temporada, con multitud de duelos difíciles para todos ellos, a caballo entre LaLiga y la Champions League, que en el caso concreto de los blaugranas los va a llevar a enfrentarse a Bayern de Múnich o Real Madrid.