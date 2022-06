Pánico en el Barça: Araújo, giro total a su situación, Xavi lo perderá

La situación de bloqueo que está viviendo el Fútbol Club Barcelona y que venimos contando en Don Balón desde hace ya varias semanas es muy real. Las cuentas no cuadran en la planta noble del Camp Nou y eso está dejando a la entidad culé atada de pies y manos a la hora de poder firmar jugadores en el mercado… pero también a la hora de inscribir a los que ya tiene o ha renovado. Aquí es donde se abre un nuevo problema para Joan Laporta porque hay un futbolista que ahora mismo está en el ‘limbo’, renovado pero sin poder tener ficha.

Se trata de Ronald Araújo. El prometedor central renovó recientemente por el Barça pero aunque fue una victoria para Xavi Hernández el poder asegurar el futuro del uruguayo de cara a las próximas cuatro temporadas ahora se encuentran con un nuevo problema difícil de solucionar. Tal y como informa la Cadena Cope el Barcelona no solo no puede firmar nuevos jugadores como consecuencia de su delicada situación económica, sino que hasta que no ajuste el asunto del Fair Play financiero tampoco podrá inscribir a jugadores renovados al alza. Y ese es exactamente el caso de Araújo.

El charrúa mejoró sus condiciones contractuales al ser considerado ya una realidad y una pieza clave y de futuro en el primer equipo, pero aunque ha prolongado su vinculación con la entidad culé ahora mismo se encuentra en una situación poco agradable en lo personal para él ya que no puede ser inscrito. La incertidumbre que genera el Barça con este asunto está pasando factura y ahora el central se encuentra con una situación que no se esperaba después de haber celebrado su renovación.

Ahora el Barcelona tiene que activar las famosas palancas económicas y conseguir dinero a través de traspasos. Ahí es donde Frenkie de Jong tiene la clave y su próxima venta al Manchester United va a ser fundamental para que el Barça pueda avanzar con esta situación. Fichajes como el de Lewandowski o Koundé también se están viendo frenados por lo mismo mientras que otros que están ya cerrados como Kessie o Christensen, todavía no se han podido hacer oficiales ya que este contexto tan convulso no lo permite. Una situación que cada vez ahoga más al conjunto blaugrana.