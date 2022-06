Al-Khelaïfi desafía la ley: 500 kilos pierde el PSG, Laporta, cabreado

El París Saint Germain y sus artes en el mercado de fichajes están levantando auténticos quebraderos de cabeza en la mayoría de los clubes europeos. Muchos consideran que el club que preside Nasser Al-Khelaïfi está inflando desde hace años el mercado de manera artificial y que eso ha roto el ecosistema natural con fichajes con maniobras como el desorbitado fichaje de Neymar en su día o de manera más reciente el contrato ofrecido a Kylian Mbappé para su renovación.

Tanto es así, que como hemos venido contando en Don Balón desde LaLiga, su máximo mandatario Javier Tebas, también ha puesto el grito en el cielo por estas artes y de hecho ha llegado a presentar incluso una denuncia ante la UEFA de manera formal ante lo que considera un atropello del Fair Play financiero. Y es que mientras que hay entidades como el Fútbol Club Barcelona que se ven atadas de pies y manos ante una delicada situación económica, hay otros equipos como el París Saint Germain que debido a las ingentes intecciones económicas con las que cuentan por detrás pueden asumir sin ningún tipo de problema ofrecer pérdidas multimillonarias temporada tras temporada.

Lo decía el propio Javier Tebas y recientemente así lo ratificaba una publicación de L’Equipe, el PSG ha dado en los dos últimos cursos unas pérdidas acumuladas de más de 500 millones de euros. Según estas cifras, en la temporada 2020/2021, cuando además la crisis de la pandemia por Coronavirus afectó al mundo entero y también a todos los equipos de fútbol, el conjunto parisino terminó el curso con un déficit que rondaba los 225 millones de euros. Pero ahí no se quedó la cosa porque en la campaña que acaba de terminar, la 2021/2022, las cosas no han ido a mejor sino a peor en el Parque de los Príncipes ya que las pérdidas han rozado incluso los 300 millones de euros. En total, más de 500 kilos en negativo en dos años que para cualquier equipo serían la ruina pero que al PSG parece no importarle.

Esto, además, sin tener en cuenta el reciente contrato que se acaba de firmar con Mbappé en el que, obviamente, las cantidades están a unos niveles realmente altos y fuera de lo común. Ahora el PSG quiere acometer una buena tanda de ventas y salidas para aligera la carga económica, pero no va a ser suficiente para cuadrar las cuentas.