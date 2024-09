Pedri, Gavi y Flick se lo olían: palo al Barça en el derbi; Kane, Julián, Mbappé y Dembélé en el ajo

La debacle en El Sadar del FC Barcelona (4-2) tiene ya un importante impacto tanto en Hansi Flick como en Pedri y Gavi, y por ende en toda la plantilla culé, especialmente los veteranos, y es que más allá de permitir que Atlético de Madrid y Real Madrid se acerquen en la clasificación -a cuatro y tres puntos, respectivamente- la segunda derrota de la temporada culé implica también a otros gigantes, como el Bayern, el City o el PSG.

Del optimismo a la cautela

Y es puede que el Barça siga líder en solitario de LaLiga EA Sports y que su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones no peligre pese a perder ante el Mónaco en la jornada inaugural de la UCL, pero es un hecho que tanto el conjunto skyblue, como el Bayern, el PSG, el Atleti y el Real Madrid, es decir, rivales con los que compararse, puede decirse que son equipos más sólidos que los blaugranas. Y no solo ellos, incluso el Barça de Xavi Hernández lo era.

Invictos

Ninguno de los clubs nombrados, incluidos los dos conjuntos madrileños, que repartieron puntos en el derbi, han sido derrotados esta temporada, lo que habla de su gran firmeza pese a que, como le sucede a los de Simeone y a los de Ancelotti, no juegan todo lo bien que desearían. Y sí, el Barça marca mucho y es líder, pero también ha dado muestras de las primeras señales de inconsistencia, esas que ya arrastraron en el pasado a la debacle a Pedri, Gavi y compañía.

Para empezar, los culés ya llevan dos derrotas en nueve partidos, mientras que skyblue, muniqueses, parisinos, colchoneros y merengues no han perdido ni uno solo. Y no solo eso, el Barça de Xavi, el de la 23/24, gozó de un mejor inicio que este FC Barcelona 24/25, ya que poseía en la jornada octava un punto menos que el Barça de Flick, pero ganó en su estreno en Champions League y no perdió (lo hizo ante el Madrid).

Por todo ello, tras un inicio optimista, en can Barça, con Pedri, Gavi y Flick a la cabeza, se empieza a ser cauto, más que nada porque Harry Kane, Ousmane Dembélé, Julián Álvarez o Kylian Mbappé no conocen aún la derrota.