Pedri y Gavi dudan de la apuesta final de 25M de Alemany y Deco: uno va fuera del 11 y Busquets pesa

El once del Barça parece perfilado a pesar de las marchas de Sergio Busquets y Jordi Alba, y, pese a los dos grandes fichajes del equipo realizados por Mateu Alemany y Deco, que son Ikay Gundogan y Oriol Romeu, procedente este último de LaLiga EA Sports, lo que sin embargo genera dudas es la sustitución de Busquets, especialmente en la configuración que afecta a Pedri y Gavi, dos fijos. Sobre el esquema teórico, ¿quién puede hacer las veces del nuevo jugador de Inter Miami?

Fase defensiva

Partiendo de la base de un 11 tipo con Marc André ter Stegen, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Jules Koundé, Pedri, Frenkie de Jong, Ikay Gundogan, Gavi, Ousmane Dembélé y Robert Lewandowski, la función que cumplía Busquets no queda clara con su recambio. Primero porque a nivel táctico y de salida de balón, el español controlaba los tiempos como pocos, funciones que al germano-otomano le vienen a contrapié en fase defensiva, a campo abierto.

Y eso afectará al resto del equipo, sobre todo a Pedri y Gavi. Con el neerlandés y el ex del City como puntos de referencia en la construcción, Pedri y Gavi tendrán que ayudar en fase defensiva sobre un viejo problema para los culés, el repliegue. Por otro lado, sí es cierto que Oriol Romeu puede hacer de 5, de pivote al uso, pero en tal caso, ¿quién saldría del once? Y no solo eso, ¿qué ocurre con Franck Kessié?

El ex del Girona tiene 31 años y un valor de mercado de 5 kilos, mientras que el internacional con Alemania tiene 32 años y un valor de 20 millones, es decir, dos veteranos con un valor total de 25 millones que no tienen margen de error y han de suplir a Busquets, siendo ambos, combinados, una conjunción de las habilidades del mítico 5, pero cuya cohabitabilidad parece compleja por De Jong, Pedri y Gavi. Y sin el stopper que es el Ulldecona, los esfuerzos para los organizadores van a crecer. Asimismo, ¿qué ocurrirá con la limpia salida de balón de Busi? Como ven hay dudas y no solo con la edad de los dos fichajes del Barça, sino con su protagonismo y funciones sobre el campo.