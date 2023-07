Pellegrini abre la puerta al prodigio de La Masia que prometía tanto como Gavi y Alejandro Balde

El FC Barcelona está midiendo de forma muy cautelosa todos y cada uno de los movimientos que se puedan cerrar este verano para permitir que Xavi Hernández disponga de una plantilla candidata a todos los títulos y por ello muchos jugadores tendrán que resignarse a ver la puerta de salida del club. Uno de los mejores ejemplos de esto es Nico González, futbolista que podría dejar la Ciudad Condal en calidad de cedido una campaña para recalar en las filas del Real Betis Balompié.

Según comenta GOAL, Manuel Pellegrini está dispuesto a acoger al centrocampista gallego a sabiendas de que la directiva del Barça está deseando negociar su salida para que pueda disfrutar de los minutos que no se presupone que tendrá si permanece en la plantilla dirigida por Xavi.

Recordemos que Nico es uno de los grandes productos formados en La Masia y, aunque prometía tanto alto como Gavi o Alejandro Balde, su gran explosión aún no se ha producido. Eso sí, en can Barça siguen teniendo plena confianza en que, al cabo de unos años, el jugador pueda convertirse en el pivote del equipo y confirmarse como el sucesor generacional de un Sergio Busquets que ya no formará parte de las filas blaugranas la próxima campaña. Ambos futbolistas ostentan cualidades muy similares, pero las lesiones están privando a Nico González de ser importante en un proyecto interesante y de ahí que su etapa en el Valencia no haya resultado tan gratificante como la directiva del Barça esperaba.

Si a los reiterados percances físicos sufridos por el crack de 21 años le sumamos los problemas deportivos sufridos por el conjunto che, queda más que justificado el fracaso de esta cesión en Mestalla.

A pesar de ello, Laporta, Mateu Alemany y Xavi no pretenden deshacerse del español de forma definitiva y Manuel Pellegrini está muy cerca de reforzar su plantilla en el Heliópolis con la llegada de un futbolista que, aparte de contar con excelentes dotes creativas y suma capacidad asociativa, resulta muy servicial en labores de recuperación.

Todo ello ha llamado la atención del técnico chileno, quien sabe que Guido Rodríguez y William Carvalho, dos centrocampistas capitales en su esquema, disponen de varias ofertas interesantes para dejar el Benito Villamarín este verano.