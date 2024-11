Pellegrini y el Betis rebuscaban talento y, de pronto, la sorpresa estalla, está listo para debutar el mejor

Le está costando al Betis últimamente, de ahí que Pellegrini busque y rebusque talento, como se pudo ver ante el Valencia. Pero ya hay sorpresa agradable, y no con una pieza cualquiera, sino con la mejor, el jugador llamado a dar un lavado de imagen radical al equipo con su mera presencia.

Es decir, Isco Alarcón no está listo, no podrá jugar los próximos partidos ni lo va a hacer en los siguientes 15 días, pero el malagueño ya entrena junto al resto de compañeros, se le ha asignado un entrenamiento específico para que gane tono y su regreso está cada vez más cercano.

Donde se quedó, en la cima y a las puertas de España

Recordemos que antes de su grave lesión, Isco estaba siendo uno de los mejores jugadores no ya del Real Betis Balompié, sino de LaLiga EA Sports, hasta el punto de que Luis de la Fuente lo incluyó entre sus posibilidades para ir convocado dentro de la expedición hispana a la Eurocopa de Alemania 2024, que luego ganaría La Roja.

Como no puede ser de otra forma, el equipo verdiblanco sintió enormemente su caída en desgracia, algo que aún sufre y arrastra el Betis en esta nueva temporada, si ir más lejos tiró de Guirao, un canterano, en Valencia, donde Isco Alarcón no ha podido ni siquiera debutar. Pero su ausencia ya no va a prolongarse mucho más.

Expectativas y fases en marcha

De entrada, ya se puede ver a Isco en los campos de entrenamiento del Betis, en parte trabajando junto a sus compañeros. Después, la siguiente fase pasa por comenzar a hacer ejercicios con balón en distintas escalas de intensidad, complementadas con actividad física que lo permitan ponerse al ritmo de sus compañeros, para, después, debutar esta campaña.

¿Cuánto tiempo ha de pasar para ello? El Betis no se pone plazos, pero sí certifican que estos se han acelerado y que la reincorporación al equipo de Isco podría darse antes de que acabe el año; aunque eso no significa que vaya a jugar, sí podría casi certificar su vuelta a los terrenos de juego para comienzos de 2025.