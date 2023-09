Pep Guardiola alucina, de principal rival de Erling Haaland, a mejor socio olvidando a Gündogan

Julián Álvarez está siendo el mejor jugador del Manchester City en este comienzo de temporada por sus goles, por cómo se está adaptando a tener más importancia en el campeón del tridente, y por cómo conecta con el resto de sus compañeros.

El delantero se ha convertido en indiscutible para Pep Guardiola después de la salida de Gundogan y la lesión de Kevin De Bruyne. La marcha del alemán y los problemas físicas del belga le dieron la opción de jugar y ganarse el puesto, y su rendimiento está impresionando a todos.

El argentino llegó a Inglaterra desde River Plate con la esperanza de poder quedarse en la plantilla, pero con pocas certezas, ya que su adaptación al país, al ritmo de juego y al estilo del Manchester City parecían barreras complicadas para un futbolista que tendría que marcar diferentes por la posición en la que juega. A todo esto hay que sumarle la competencia con Erling Haaland. El noruego había llegado para ser la gran estrella y nadie iba a quitarle minutos y protagonismo. El ariete dejó alucinado a todo el mundo del fútbol con sus cifras desde el inicio, por lo que las oportunidades de Julián Álvarez pintaban a ser más escasas.

Consiguió quedarse

A pesar de tener varios aspectos en contra, el argentino demostró que era capaz de jugar al nivel que marca el Manchester City, y convenció a Pep Guardiola, dejando de lado la opción de salir cedido a algun equipo del City Group o a clubes con una exigencia algo menor que le diesen minutos desde el principio. El entrenador le hizo jugar unos metros por detrás de Haaland, y la prueba funcionó. La capacidad para girarse, combinar en espacios reducidos, asistir y marcar, hizo que fuesen jugadores atacantes complementarios.

Gran comienzo

Las cifras de Julián Álvarez en este inicio de temporada no reflejan completamente el valor de lo que está aportando. La clave es que muchas de sus acciones decisivas están dándole puntos al Manchester City. No solo hay que fijarse en sus registros totales, también en el impacto en los resultados. Guardiola no deja de elogiable por cómo ha aprovechado la oportunidad para ganarse el puesto de titular.