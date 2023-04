Pep Guardiola y Javier Tebas ponen en jaque al galáctico que querían Xavi y el Barça

El enorme partido realizado por el Manchester City ante el Bayern de Múnich en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones (3-0) tuvo varios ganadores, algunos de mucho peso en el presente y futuro del club inglés, como Erling Haaland, pero también otros que, con la vista puesta en dejar el club en junio, se reivindicaron. Es más, el galáctico que querían Xavi Hernández y el Barça para la campaña que viene ahora no solo se complica por Javier Tebas y LaLiga, sino también por el mismo Pep Guardiola.

Propuesta de renovación mejorada

Sabían en can Barça que el City no había cerrado la propuesta de renovación sobre Ilkay Gundogan, pero ahora se han juntado dos efectos que pueden ser la puntilla, para mal, del posible fichaje del germano-otomano por el club catalán, y es que a las ya sabidas complicaciones que posee el Barça en los límites salariales, que no solo afectan a los posibles fichajes y su inscripción en LaLiga sino también a los actuales miembros de la plantilla, ahora en este caso particular se suma el paso al frente del míster de Sampedor.

Y es que el año de contrato extra que iba a ofrecerle el conjunto skyblue a Gundogan puede irse a dos tras el gran partido de Champions y el enorme nivel mostrado por el centrocampista esta temporada. Gundogan está siendo uno de los motores del equipo, uno que valora mucho Guardiola y que no será tan sencillo de remplazar, por ello, parece que ahora prefiere asegurarse su estancia pese a su edad para no tener problemas en la organización.

Si esto sucede, unido al hecho constatando por Don Balón de que el entorno del jugador está preocupado con el Barça por el problema de las inscripciones, sobre lo que ya ha avisado Tebas, presidente de LaLiga, el efecto podría ser desastroso y tirar por tierra uno de los fichajes que más ilusión le hacen a la dirección deportiva, incluido el entrenador, de cara a la campaña que viene. Todo ello, además, toma especial relevancia si Busquets se echa a un lado. En tal caso, si ambos factores se juntan, el Barça tendrá un hondo problema.