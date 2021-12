Plan radical en el Camp Nou: Frenkie de Jong y Sergiño Dest, señalados

Cada uno en su estatus, pero sendos jugadores llegaron a la disciplina del Barça con la vitola de jugadores jóvenes de gran proyección y calidad; posibles talentos legendarios para el Camp Nou en el futuro a corto plazo, sin embargo, ambos están decepcionando y cada vez más se ven señalados en el esquema culé. Y no solo en el de Xavi, también ocurría con Ronald Koeman. Efectivamente, Frenkie de Jong y Sergiño Dest cada vez están más desconectados de una realidad en la que aporten y brillen en el equipo culé y esa perspectiva puede llevarlos fuera de le entidad en verano.

Lo cierto es que, ante el pobre rendimiento generalizado de las primeras espadas blaugranas, salvo el caso de Sergio Busquets y Jordi Alba, los únicos que están alcanzando un nivel acorde a lo que se espera de grandes jugadores, todas y cada una de las supuestas estrellas azulgranas están puestos en la picota de cara al mercado de fichajes de verano, donde el Barcelona aceptará ofertas por casi todos los jugadores de la primera plantilla; si llegan, claro.

Pero focalizando en aquellos casos especialmente sangrantes, hay que poner el haz de interés en los dos ex jugadores del Ajax de Ámsterdam, que no solo se han estancado, sino que aportan poco o nada en ataque y son agujeros defensivos por los que se filtran de forma descontrolada las ocasiones de los adversarios culés, situación que ocurre partido tras partido. Sin ir más lejos, en el Allianz Arena el estadounidense fue el primer sacrificado del once de Xavi frente al Bayern ante la apatía e incapacidad del lateral de sujetar a un Alphonso Davies que directamente aniquiló al Barça por la izquierda.

Por su parte, De Jong, ese jugador de talento y buen toque que debería organizar el juego, sacar la pelota jugada y filtrar pases a los atacantes se ha ido diluyendo desde la temporada pasada hasta llegar al presente, donde el neerlandés parece un jugador menor, incapaz de hacerse sentir sobre el terreno de juego. Sobre ello, no extrañaría en absoluto que el Barça decida desprenderse del futbolista de los Países Bajos en el próximo mercado estival, ya que sigue teniendo cartel y pretendientes y es uno de los pocos jugadores por los que el Barça puede pedir una gran cantidad. De Jong y Dest no suman, no ayudan y están señalados: en verano se analizará sus respectivas situaciones ya que tienen voces dentro del Barça clamando por su cabeza.