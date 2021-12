Xavi choca con Guardiola tras Múnich: descalabro histórico de Laporta

Dice el refranero popular que las segundas partes nunca fueron buenas y a fe que tal axioma se puede aplicar tanto a Xavi Hernández como a Joan Laporta al frente del Barcelona. Ambos, que fueron leyendas en el club, también profetas de su época de mayor esplendor, están protagonizando en su regreso al club un sainete del que difícilmente podemos ver a corto plazo un límite de caída, ya que el calendario no ayuda. Por otro lado, la estela de Pep Guardiola para al ex mediocentro culé ya se queda a años luz de la actualidad azulgrana.

Decían los más optimistas que Xavi podía ser el próximo Pep Guardiola y en solo unos partidos no solo se ha quedado sin posibilidad de tal cosa, sino que Xavi ya está más cerca de los números de Ronald Koeman y Quique Setién que de los del míster del Manchester City o Luis Enrique, los dos últimos entrenadores que tocaron el cielo en Can Barça. De momento el Barça ya no puede ganar la Champions League esta temporada, pero es que peligra su futuro en LaLiga, multiplicándose las incógnitas.

El problema de los gigantes como el Barça y el Madrid, como le ocurrió al Manchester United, al Arsenal o el AC Milan antes que a los blaugranas, es que no están acostumbrados a salir de su círculo de confort, que es la élite europea, la refriega por los cetros más importantes. Y ahora el Barça tiene una sintomatología muy preocupante: ha bajado de escalón, debe reconectarse a LaLiga cuanto antes y en verano las dificultades económicas harán muy complicado que esté peleando con los grandes de Europa por los cracks mundiales.

Guardiola en su primera temporada ganó todo lo ganable, algo que Xavi ya no puede hacer; el Barça, por entonces, tenía una gran plantilla, cosa de la que se duda ahora, y encima Xavi está cada vez más obligado, porque la Europa League exige luchar, al menos, por la final y en la competición doméstica, que ya prácticamente se les ha escapado (están a 16 puntos del Madrid) deben cerrar el salto de puntos con respecto no ya a Real Madrid y Sevilla, sino a Betis, Atlético de Madrid y Real Sociedad: el mismo rayo saca 4 puntos al Barça. Xavi no va a ser, al menos en su primera temporada, Guardiola, pero es que incluso la etapa de Ronald Koeman parece ya un mal menor.