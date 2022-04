Pochettino se la juega al Madrid con Mbappé y Florentino responde

“A día de hoy, me quedo al 100%, igual con Mbappé. Es lo que percibo y es lo que puedo decirles, es lo que realmente percibo y lo que siento. En esto del fútbol no sabemos lo que puede pasar. A la pregunta, respondo lo que siento”. Claro y contundente respondía Mauricio Pochettino en rueda de prensa a los periodistas franceses al ser cuestionado sobre su futuro y el de Kylian Mbappé.

Es cierto que luego concretaba que “en esto del fútbol no sabemos lo que puede pasar”, y tan cierto es que no ha tardado ni un día en rectificar:" yo no quise decir que Mbappé y yo seguiríamos la siguiente temporada". Pero estas declaraciones seguro que levantan más de un dolor de cabeza en el Real Madrid, y más teniendo en cuenta todas las informaciones que están surgiendo últimamente y que alejan cada vez más a ‘La Tortuga’ del Santiago Bernbabéu. Y es que, y según como se publicó en Don Balón, el Real Madrid se ha negado a aceptar la petición del francés de recibir un salario de 50 millones de euros, algo que sí estaría dispuesto a pagar el PSG, con la intención de mantenerlo al menos un año más y que sea la estrella del Mundial de Catar, pero no es solo eso.

La semana pasada la madre y el hermano de Kylian Mbappé viajaron a Doha y mantuvieron una reunión con los jeques. Además, existen problemas con los derechos de imagen y los patrocinadores como Adidas o Nike. Todo este cumulo de inconvenientes hacen inevitable pensar que aquel acuerdo que se asumía como algo seguro, ahora se tambalee y preocupe a gran parte del entorno madridista.

La respuesta de Florentino

A pesar de ello, desde el Real Madrid, el mensahe de Florentino Pérez es claro; mantener la calama, tal es así que incluso ya han fijado una fecha para la presentación del delantero galo, la cual dependerá de si el conjunto de Ancelotti llega o no a la final de la Champions League, en cuyo caso, se presentará a Mbappé la primera semana de junio, y de no lograr el pase, se produciría la última semana de mayo. Sea como fuere, lo que tienen claro es que quieren hacerlo antes de las vacaciones de verano.

Cada vez queda menos para que la temporada del PSG y del Real Madrid llegue a su fin y se sepa por fin cuál es la decisión final de la estrella francesa, pero lo que está claro a día de hoy es que las cosas cada vez se están poniendo más complicadas.