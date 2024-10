Pocos en el Bernabéu mencionan este drama, pero todos lo piensan, y encima rechaza a Mourinho

Llegó en junio de 2023 al club con la vitola de crack mundial en ciernes con el agravante de que deslumbró en pretemporada a los seguidores blancos y lo hizo con un historial que ilusionaba: fue prácticamente robado al Barça en el último momento por decisión del jugador y porque el Madrid abonó 20 millones de euros por él. Pero casi un año y medio después, su situación no ha mejorado, no ha pasado de ilusión de segundo orden en el Real Madrid -no así en su selección- y Modric y Ancelotti no ayudan en ello.

Un técnico que otorga poco margen

Carlo Ancelotti no es Hansi Flick, al míster italiano no le van las probaturas ni los riesgos, no apuesta por el talento joven si puede pisar sobreseguro con los veteranos o las piezas ya contrastadas y eso choca frontalmente con Arda Güler, que es joven, no llegó al Madrid con un nombre y encima su función en el campo no está del todo definida, siendo, además, competencia del croata.

Y eso que hablamos de un jugador capaz de integrarse en el sistema organizativo, donde es menos efectivo, pero también de cumplir en el carril del diez o escorado a la banda, pero Carletto no le encuentra acomodo en su once, ni siquiera entre los recambios recurrentes y la temporada empieza a marchársele otra vez al turco, que ya cuenta 19 años y cumplirá 20 en febrero.

Posibilidad de cesión, imposible

El Madrid incluso ha sopesado una cesión en más de una ocasión, por ejemplo, la temporada pasada, pero el jugador insiste en intentarlo en la primera plantilla blanca, lo que dificulta su progresión y lo que es más alarmante, la estanca. José Mourinho ha sido el último en llamar a su puerta y Güler se la ha cerrado en las narices.

El de Ankara ha sido titular solo en tres partidos, todos en LaLiga EA Sports, no llegando en ninguno a una participación mayor de 77 minutos, además no ha jugado en dos y en otros tres (de nueve en liga) solo ha participado en menos de 12 minutos. En los últimos tres encuentros ligueros ha sumado 21 minutos en el césped. Y menguando…