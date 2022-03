Por fin Laporta acaba con la agonía: Umtiti y Lenglet tienen destino

Las posibles salidas del Barcelona están por decidir, sin embargo ha de haberlas si el Barça quiere liberar masa salarial y engordar unas arcas, ya maltrechas, para compensar los movimientos del mercado con los objetivos que se pretenden. Y dos de los jugadores que más suenan en esa lista de bajas son Samuel Umtiti y Clément Lenglet, ambos sin estatus de titular en el FC Barcelona de Xavi Hernández.

El caso del ex del Sevilla es una duda razonable para el míster catalán, ya que, si bien no es titular en el equipo, el paso atrás en su rendimiento de Gerard Piqué y la posible salida (preocupante) de Ronald Araújo, unido al hecho de ser un zaguero, sin excesos, que suele cumplir, hacen que su venta no esté tan segura. Con todo, en el pasado ha tenido ofertas de la Premier League y tenemos la certeza de que si llega a la Ciudad Condal una interesante por él, saldrá.

Más segura es la de Samuel Umtiti, que parece que cerrará el círculo regresando a la Ligue 1, al Olympique de Lyon. Es verdad que el contrato del galo ha sido un impedimento siempre en sus opciones de salir en las últimas ventanas de fichajes, tanto las veraniegas como las invernales, pero todo hace indicar que esta vez sí quiere obtener minutos, unos que no va a tener en el Barça, y que el equipo francés, si salen las cuentas, sí desea recuperarlo.

En este sentido, no van a ser los únicos en salir, ya que de la misma defensa se habla también de Óscar Mingueza, que no ha cumplido con las expectativas, además de Sergi Roberto. Puede que haya más. Pero hay una cosa clara en todas y cada una de estas piezas, el Barça va a perder dinero. Quizá no ocurra con los canteranos, pero en el caso de los dos jugadores franceses y sus altos salarios, que no aceptarán los clubs de destino, solo queda ceder para quitarse de encima esas cargas. Aún así, es buena noticia soltar lastre con ellos y parece que esta vez sí ocurrirá.