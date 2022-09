Primer adiós de 2023 por Ansu Fati y Raphinha, Xavi acepta su salida

Memphis Depay ha sido el futbolista del Barça que más tiempo ha estado en la rampa de salida durante el verano. Sin apenas disfrutar de minutos desde que Xavi Hernández tomó las riendas del equipo a finales de 2022, todo parecía encaminado para que el neerlandés pusiera tierra de por medio con la entidad catalana, pero contra todo pronóstico ha dado la sorpresa ratificando su continuidad en el equipo y, además, manifestando su pleno compromiso con el club.

Pero no parece que esto sea suficiente para Joan Laporta y el mencionado técnico catalán. Todos saben que, con la presencia de futbolistas como Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Ousmane Dembélé o Raphinha, Depay tendrá amplias dificultades para hacerse un hueco en los planes de Xavi y de ahí que, sin haberlo conseguido en verano, en el próximo mercado invernal haya comprado muchas papeletas para abandonar el equipo.

Depay finaliza contrato el 30 de junio y el próximo mes de enero, con motivo de la mencionada ventana de transferencias, el FC Barcelona tendrá su última gran oportunidad para evitar que el crack de 28 años se marche del club sin dejar dinero. Es cierto que el delantero aterrizó en el equipo a coste cero tras finalizar su compromiso con el Olympique de Lyon, pero Laporta tratará de rescatar una cifra en torno a 10 millones por su venta.

A colación de esto, cabe resaltar que el adiós de Depay ha comenzado a coger más fuerza tras la entrada en escena del Chelsea. No conforme con haber cerrado el fichaje de Aubameyang, futbolista que ha dejado atrás el Camp Nou para regresar a la Premier League, el conjunto londinense quiere contar con Memphis para la segunda parte del campeonato, es decir, sin esperar al próximo verano.

Los blues no han arrancado el campeonato liguero de la forma esperada, habiendo firmado 10 de los 18 puntos posibles, y en parte se debe a que el entramado ofensivo del equipo no está funcionando. Es cierto que Aubameyang aún no ha debutado y podría subsanar una parte de los problemas del Chelsea en ataque, pero Tuchel ha fijado su mirada en Depay para, si ese déficit anotador persiste en los próximos meses, presentar una oferta por el atacante neerlandés del Barça, quien de momento no se ha estrenado esta campaña.