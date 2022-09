Laporta, en shock: Gavi se deja querer, nuevo equipo en 2023 ¿y OK?

Solamente han transcurrido cuatro días desde que finalizó el mercado de transferencias veraniego, pero muchos jugadores aún no han resuelto sus futuros a largo plazo. En el caso del Barça, hay disparidad de emociones tras el cierre del mercado ya que, aunque Joan Laporta ha podido sellar siete incorporaciones que han devuelto la ilusión a los aficionados culés, el mandatario catalán se ha llevado un palo tremendo tras conocer una noticia que podría saldarse con una pérdida muy dolorosa para el club, la de Gavi.

Y es que, tal y como ha apuntado el periodista alemán Christian Falk, el Bayern Múnich hará todo lo posible para cerrar el fichaje del canterano de La Masía el próximo verano. Gavi sigue sin renovar su compromiso con la entidad catalana, el cual finaliza el 30 de junio, y es aquí donde el campeón de la Bundesliga ha abierto la posibilidad de que el andaluz termine aterrizando en el Allianz Arena.

Cabe señalar a este respecto que, aunque Gavi siempre ha mostrado su amor por el club y su deseo de triunfar con la elástica blaugrana, también ha dejado claro que, si Laporta no ofrece una renovación que satisfaga sus exigencias en el plano económico, comenzará a ver con buenos ojos las diferentes ofertas que se prevé que recibirá el sevillano próximamente, siendo la primera de ellas la del Bayern.

Por el momento, el jugador está centrado en lograr los objetivos que se ha fijado esta temporada el Barça, es decir, pelear por todos y cada uno de los títulos a los que aspira el equipo. Xavi ya ha dejado sumamente claro que Gavi es una pieza esencial tanto en su equipo titular como en el proyecto que quiere tejer a largo plazo el técnico en la Ciudad Condal y su adiós supondría un revés demoledor.

El Barça no solo perdería un centrocampista que ha demostrado un elenco de cualidades excepcionales, sino que Gavi, quien aún tiene 18 años, se iría sin dejar un euro. Por ende, si Laporta no reacciona tiempo, el Bayern se cobrará la venganza por el fichaje de Lewandowski de la forma más dañina posible ya que a día de hoy el jugador está considerado en Can Barça como una de las grandes joyas de presente y, sobre todo, de futuro.