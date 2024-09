Primer y sorprendente sí del deseado en la Premier: por delante de Leny Yoro; verdugo de David Alaba

Fue uno de los primeros nombres que empezaron a sonar en torno al, por entonces, futuro mercado de fichajes 2024 del Real Madrid durante el final de la pasada campaña (23/24), sobre todo cuando crecía la incertidumbre tanto con la gravísima lesión de David Alaba como con la probable marcha del equipo al final de temporada de Nacho Fernández. Luego llegaría la cifra de venta por el futbolista, el United, Leny Yoro y un largo silencio. Hasta este momento.

El interés no ha cesado, de hecho, afirman, se ha intensificado

Posiblemente desde que Leny Yoro decidió subirse al tren del dinero que le ofrecía el Manchester United y dejar de lado la opción de firmar por el Real Madrid, como desearon los mandamases blancos, las posibilidades del Madrid de vencer a los diablos rojos en aquel primer impulso de los de Chamartín y red devils en la posición de central, es decir, Jarrad Branthwaite, crecieron.

Más cerca; al menos más cerca del Bernabéu que de Old Trafford

Y tanto es así que el medio de comunicación Give Me Sport asegura que el Madrid no solo no ha olvidado al enorme central del Everton, sino que ya vence en la batalla por ficharlo al propio United.

El precio, el gran problema

Con contrato en vigor hasta 2027, el jugador de 22 años y 195 centímetros es uno de los zagueros más prometedores del panorama de la élite europea, siendo, por tanto, uno de los futbolistas más atractivos de cara al futuro para el Madrid, al que la situación de Alaba, la negativa de Yoro y su escasez de piezas en esa función, espolea. Eso sí, el problema es su precio, que durante este verano rondó pare su equipo, el Everton, los 100M, una cantidad que los blancos nunca pagarán. ¿A favor? El jugador quiere vestir de merengue.