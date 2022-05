Primero Zidane, después Ancelotti: el recambio de Benzema, desquiciado

La situación de Mariano en el Real Madrid es una de esas carreras complicadas de entender. El delantero rompió hace varios años demostrando un gran potencial, especialmente en la temporada que pasó en Francia en el Olympique de Lyon, pero su estancia en el conjunto blanco durante los últimos años han tenido muchísimas sombras y muy pocas luces.

Lo cierto es que apenas contó con oportunidades mientras que Zidane estaba en el banquillo y la historia no ha cambiado demasiado con Carlo Ancelotti mandando desde la banda del Santiago Bernabéu. El último episodio de la tortuosa carrera deportiva de Mariano en el Real Madrid se produjo este mismo fin de semana en el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid que se disputó en el Metropolitano.

Con los deberes hechos y el título de LaLiga ya en el bolsillo, Carletto decidió dar descanso a los más habituales y ofrecer oportunidades a aquellos que menos minutos han disputado a lo largo de la temporada. Así, se anunció en un primer momento que Mariano iba a partir en el once titular como la referencia ofensiva de los blancos, pero unos minutos después la situación cambió por completo. Al parecer, unos problemas musculares hicieron que el hispano dominicano tuviera que desaparecer del equipo titular porque no estaba a punto para la exigencia de un partido así. Sin embargo, Mariano no se cayó de la lista y pasó a formar parte del banquillo. Su lugar en el once lo ocupó Jovic.

Pero este es tan sólo un capítulo más del desesperado empeño de Mariano de triunfar en el Real Madrid sin éxito. Esta temporada apenas ha tenido siete apariciones en LaLiga con un montante de 228 minutos en los que no ha visto puerta. 48 minutos más en la Copa del Rey y otros residuales 12 minutos más en la Champions League son el balance que presenta el delantero en esta campaña a sus 28 años de edad. El parte de lesiones, sin embargo, es más amplio y escalofriante porque con la de este fin de semana ya son ocho las veces que ha caído lesionado por problemas musculares.

Pese a que el Real Madrid le ha buscado a Mariano salida en múltiples ocasiones a lo largo de las diferentes temporadas y mercados de fichajes, el delantero siempre ha declinado abandonar la entidad blanca convencido de que podría triunfar en el Santiago Bernabéu, pero lo cierto es que siguen pasando los años y sus presencias siguen siendo meramente testimoniales.