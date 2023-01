Problema con Endrick, Mbappé irrumpe y Mariano y Benzema lo agravan

El Real Madrid funciona pero nadie, ni dentro ni fuera de la entidad, oculta su preocupación por la situación del fichaje de Jude Bellingham, prioridad absoluta del club, o la renovación de Dani Ceballos, ambos aspectos de máxima urgencia debido a las respectivas situaciones de Toni Kroos y Luka Modric. Pero si el centro del campo es una prioridad para el Madrid, imagínense en qué medida, casi desesperada, se mira a la delantera con Endrick, Mbappé y Benzema en mente, pero todos ellos sumando incógnitas.

El problema no se puede posponer, básicamente porque a efectos de oficialidad -como sucede con Kroos y Modric, también con Ceballos- el Madrid no tendría delanteros para la 23/24, ya que Benzema y Mariano Díaz acaban contrato. Dicho lo cual, nadie en el club duda de la renovación de El Gato, pero tampoco se puede dejar de lado que la salida del hispano-dominicano dejará sin sustituto natural al francés, y no solo eso, ¿se puede permitir el Madrid ir a otra temporada solo con Benzema y posiblemente, además de Mariano, sin Asensio, que también acaba contrato?

Puede que Benzema renueve, incluso que lo hagan Modric, Kroos, Ceballos y Asensio, pero el problema del nueve seguiría ahí y no habrá solución, por ahora, hasta la 24/25, cuando sea que Endrick aterrice en Madrid. Así las cosas, ¿es factible ver al club blanco lanzarse a un fichaje estratosférico en el próximo mercado de fichajes veraniego para ponerle un recambio a Benzema que, tardo o temprano, por edad, le sustituya?

Y es ahí donde surge en nombre de Kylian Mbappé, del que ya sabemos que mantiene una relación todavía cercana con Florentino y que en junio de 2024 quedaría libre si él lo desea -podrá renovar con el PSG hasta 2025 solo sí el 7 quiere-. Vaya por delante que el club le ha dicho al jugador que si quiere que el acercamiento se produzca, él debe dar todos los pasos, sobre todo por sus dos negativas anteriores, pero, claro, su hipotética llegada a Madrid para la 24/25 coincidiría con la de Endrick lo que o expulsaría de la ecuación a Benzema o quitaría mucho peso al joven brasileño. Y hay otro hecho: queda temporada y media para eso, mientras, ¿qué debe hacer el Madrid? Porque si Endrick tardará en llegar, Benzema es mayor y Mbappé es una duda, ¿hay alternativa en ataque? Y lo que es más importante, con la salida de Mariano en verano, ¿deben los merengues fichar un 9? ¿A quién?