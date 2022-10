Problemas para Rodrygo: Ancelotti confirma el regreso más esperado

Como es habitual, Carlo Ancelotti ofreció en el día de ayer la rueda de prensa previa al partido que el Real Madrid disputará este domingo a las 21:00, hora española, en el Santiago Bernabéu, que ya tiene nuevo césped, frente al CA. Osasuna correspondiente a la jornada 7 de La Liga Santander. En ella, el técnico italiano fue preguntado por los temas de actualidad del conjunto blanco como las lesiones de Luka Modric y Lucas Vázquez, el Mundial de Qatar, Valverde y, por supuesto, Karim Benzema.

Carlo Ancelotti no pudo ser más claro, como nos tiene acostumbrados, y no dejó ninguna duda respecto a si jugará o no esta noche Karim Benzema frente al Osasuna: “Benzema está muy bien, va a empezar el partido. Ha hecho toda la semana con el equipo. Su condición física es buena porque ha podido recuperar bien y luego trabajar bien”, asegura el italiano. El francés se encuentra al 100%, volverá al once titular esta noche junto a Vinicius Jr y, por lo tanto, Valverde y Rodrygo tendrán que disputarse cada semana un puesto en el tridente del ataque blanco.

Tanto Rodrygo Goes como ‘Fede’ Valverde están en un estado de forma óptimo, ‘El Halcón’ acaba de ser comparado por Luis Suárez con Steven Gerrard y viene de ganar el premio al MVP de La Liga Santander el pasado mes de septiembre, su rol en el equipo cada vez es más importante y el conjunto blanco empieza a depender de él cada vez más, su salida del once parecería una locura, pero es que con el brasileño ocurre más de lo mismo.

La lesión de Karim Benzema ha permitido a Carlo Ancelotti experimentar con Rodrygo Goes como ‘9’ del Real Madrid, una posición que, en principio, estaba destinada a ser cubierta por Eden Hazard. La ausencia del francés ha puesto en evidencia la gran conexión del ‘21’ con Vinicius Jr y su gran juego asociativo, pero, sobre todo, su gran habilidad de cara a portería. El brasileño tiene una gran relación de amor con el gol cada vez que salta al campo.

En el primer partido en el que Karim Benzema estuvo ausente, ante el RCD. Mallorca, Rodrygo anotó un tanto y después, en el derbi ante el Atlético de Madrid, el brasileño volvió a ver puerta (casualmente igual que Valverde). Ambos están en un estado de forma extraordinario y los dos se merecen estar en el once titular y es muy probable que esta noche los veamos juntos de inicio debido a la lesión de Luka Modric, retrasando su posición el uruguayo, pero cuando el croata vuelva, Ancelotti tendrá que decidir quien de los dos acompaña a Karim Benzema y Vinicius Jr en el ataque, ya que estos parecen indiscutibles.