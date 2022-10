Regalo brasileño de Florentino a Ancelotti: hasta 2028 y 1000 kilos

Eder Militão se ha convertido en uno de los hombres fuertes del vestuario del Real Madrid. Tras su fichaje en el verano de 2019 por 50 millones de euros, procedente del Oporto, el futbolista brasileño ha ido poco a poco haciéndose un hueco en el conjunto blanco. En sus primeras dos temporadas, a la sombra de Varane y Sergio Ramos, el ‘canarinho’ no tuvo mucha continuidad en la zaga madridista, pero en el verano de 2021 ambos salieron y Carlo Ancelotti, de la misma forma que hizo con Vinicius Jr, le dio los galones de la defensa y le juntó a David Alaba para formar la pareja de centrales ganadora de la 14ª Champions League y el 35º título de liga.

Ha tardado tres años, pero Eder Militão se ha vuelto indiscutible en el Real Madrid, hoy nadie duda de que en una final el brasileño estará en el once de Carlo Ancelotti, se lo ha ganado a pulso, con trabajo y esfuerzo, sin alzar la voz y siempre trabajando en la sombra, como el resto de sus compañeros. Además, su progresión no para de aumentar, su nivel mejora cada año y a sus 24 años Florentino Pérez considera que el ex del Oporto es uno de los grandes centrales del fútbol europeo, por eso el presidente del conjunto blanco quiere premiarle con un nuevo contrato.

Según ha informado el periodista italiano Fabrizio Romano, Florentino Pérez y el conjunto blanco estaría preparando una oferta de renovación para Eder Militão, cuyo contrato acaba en junio de 2025 y ofrecerle tres años más, es decir, hasta el año 2028, y además de mejorarle sustancialmente su ficha, incluirle una cláusula anti-jeques de 1000 millones de euros para que ningún club tenga la tentación de intentar negociar con el brasileño como ocurriera este mismo verano con Casemiro.

Eder Militão se ha ganado en el terreno de juego su derecho a volverse a sentar con Florentino Pérez en la mesa de negociación. La llegada de Antonio Rüdiger no ha alterado su status dentro del esquema de Carlo Ancelotti, para el italiano, el ex del Oporto será titular en los partidos importantes y el central germano tendrá que esperar su oportunidad, en el club lo saben y además confían en todo su potencial, creen que su tope aún está muy lejos y quieren que toque la cima en el Santiago Bernabéu, por eso, desde el club ya trabajan en una renovación necesaria y merecida para el ‘canarinho’.