Prometía más que Gavi y Xavi se lo ‘cargó’: rajada que descoloca al Barça por el bajón de la Masía

En los últimos años, se ha frenado la producción de grandes talentos formados en las categorías inferiores del Barça. Y es que pese a que es cierto que hay épocas donde el talento no acaba de florecer, también hay que tener en cuenta que los técnicos del primer equipo apuesten por el talento joven y de la casa, algo que con Xavi no está acabando de suceder.

Traicionado por Xavi

Ante esta situación, ha salido al paso Riqui Puig, el canterano estaba llamado a ser el nuevo Andrés Iniesta y a liderar el Barça del futuro por encima incluso de Gavi. Sin embargo, ni Xavi ni ninguno de sus anteriores entrenadores le dio oportunidades, lo que acabó provocando su partida definitiva en el pasado mercado de verano.

En una entrevista a Sport, el canterano afirmó sentirse traicionado por Xavi al no contar con él: “Nos sentamos y me dijo que no contaba conmigo. Con el presidente era diferente, él veía futuro en mí. Me dolió cuando no me dejó entrenar las primeras semanas. El trato no fue bueno. Me dolió como jugador y como amigos que pensaba que éramos”.

Con las palabras de Riqui pueden comenzar a saltar las primeras alarmas en las oficinas del Camp Nou. Y es que, si bien es cierto que el de Riqui es un caso muy especial, hay que tener en cuenta que hay jugadores en el filial a los que hay que cuidar mucho.

Xavi apostará cuando lo tenga claro

El técnico egarense ha demostrado que no le gusta precipitarse con los jugares del filial. Si bien es cierto que hay nombres que deberían tener más oportunidades, como es el caso de Marc Casadó o Ángel Alarcón, también es cierto que nadie ha tirado la puerta abajo, algo que es importante para un Xavi que dejó de contar con jugadores como Ilias, que había sido importante en sus primeros partidos con el Barça, pero que bajó al filial a las primeras de cambio, cuando llegaron los fichajes en la delantera.

Con quien Xavi haría bien de ser más laxo es con Lamine Yamal, el español es uno de los mayores talentos del fútbol mundial y a sus 16 años recién cumplidos ya ha debutado con el Barça y hará la gira por EEUU con el primer equipo. En este sentido, cuidar bien del jugador será esencial para asegurar la continuidad del posible sucesor de Messi en el Barça, algo que no pasó que el que lo iba a ser de Iniesta, Riqui Puig.