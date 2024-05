PSG, Madrid, Girona y ahora el terrible palo de la temporada 24/25: desastre económico y deportivo

El FC Barcelona está en estos momentos y tras volver a caer 4-2 ante el Girona esta campaña (ya lo hizo en Montjuic), a un punto de los gerundenses, que además les tienen más que ganado el golaveraje a los de Xavi Hernández y eso es un problema económico, deportivo y de planificación del Barça 24/25. De los dos primeros ya hemos hablado, pero este último genera un importante cambio en los planes de la temporada que viene.

Cuatro partidos o el abismo

Más allá del honor, que es lo que a estas alturas menos debería preocupar a los hinchas blaugranas, a los jugadores del Barça y al cuerpo técnico y directiva azulgrana, caer a la tercera plaza de LaLiga es un problema económico desde el momento en que el Barça, si no consigue el billete para la Supercopa de España, donde estarán Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y Mallorca, deja de ingresar cerca de 6 millones de euros, cifra que puede incrementarse si ganasen el título, es decir, un borrón en las cuentas. Pero es que, además, el Barça ya no aspiraría en la 24/25 a ganar cuatro títulos, sino tres. Hasta aquí, las consecuencias que ya se intuyen y mosquean y preocupan a partes iguales en can Barça, pero hay más.

Si el Barça no se gana el derecho a jugar el playoff supercopero tendrá que rendir dos eliminatorias más en la Copa del Rey, como el resto de equipos de la Primera División y eso son, además de más riesgo de lesión y desgaste, dos eliminatorias a partido único en campo contrario, es decir, más posibilidades de que de ahí salga algo negativo.

Como ven, la derrota del Barça en Montilivi justo después de caer en el Bernabéu ante el Madrid y de hacerlo antes frente al Paris Saint-Germain en Barcelona en la Champions tiene consecuencias gravísimas a todos los niveles, siendo las deportivas y de planificación muy severas. Todo esto sin hablar de su ausencia con costes millonarios, en el próximo Mundial de clubs de la FIFA.