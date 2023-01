Quique Setién ata a un ex del Barça para verano y a coste cero

El RC Celta de Vigo y Denis Suárez mantienen una mala relación desde la temporada pasada por la situación contractual del futbolista que, recordemos, termina contrato en junio de este año 2023. A pesar de que el exjugador del FC Barcelona reiteró que su situación no cambiaría en absoluto su compromiso con la entidad gallega, lo cierto es que el futbolista nacido en Salceda de Caselas no ha contado en absoluto en el Celta, donde no ha disputado ni un solo minuto desde el pasado 21 de mayo de 2022.

Ante esta situación, han sido varios los clubes que han mostrado interés en el exjugador del FC Barcelona, entre los que el Villarreal de otro ex culé como Quique Setién ha sido finalmente el equipo que, de acuerdo con la información de Fabrizio Romano, se ha hecho con los servicios de Denis Suárez. Así las cosas, el mediapunta gallego regresará a Castellón al finalizar la temporada, firmando un contrato hasta 2026 con los groguets y volverá al club en el que maravilló en la temporada 2015/16, antes de firmar por el Barça.

Como comentamos, la postura del RC Celta de Vigo ha sido clave para que Denis Suárez haya decidido cambiar de aires y no renovar su contrato, ya que cabe recordar que el equipo gallego señaló al futbolista de traición: “Tras esa tremenda traición, Denis Suárez no puede tener ninguna relación con el Celta. Pensamos que Denis tenía un plan muy preconcebido, que era que lo dejáramos ir libre. Se le han conseguido algunas ofertas de las cuales tenemos datos concretos. Ofertas que hemos conseguido nosotros, no su representante y todas las rechazó”, dijo el pasado noviembre el presidente del Celta Carlos Mouriño.

Sea como sea, ante una situación tan tensa como la que se está viviendo entre Denis Suárez y el RC Celta de Vigo, resulta evidente que la mejor decisión para ambas partes es la de poner punto final a su relación. Por lo pronto, el futbolista parece ser el que ha dado el primer paso eligiendo una nueva aventura a partir del próximo junio de 2023, fecha en la que se unirá al Villarreal de Quique Setién.