Radical sentencia por Bernardo Silva: Guardiola y Xavi no se cierran

El partido amistoso con motivo de la lucha contra la ELA entre el Barcelona y el Manchester City, no sólo acabó en espectáculo sobre el césped, sino que tuvo también en los micrófonos un importante aliciente en la figura de Bernardo Silva tanto antes como después del encuentro. Por un lado, el ex directivo del Barcelona y actual CEO del Manchester City, Ferrán Soriano, pasó por la Cadena Ser, en el programa ‘Qué T’hi Jugues’, para descartar de manera rotunda una posible salida del portugués hacia el conjunto azulgrana. Mientras que por otro, Xavi y Guardiola participaron junto a Juan Carlos Unzué, protagonista del choque, en una rueda de prensa conjunta donde entraron a valorar el debate que hay con el jugador.

“Es un poco tarde para hablar de entradas y salidas. Esta historia ha dado muchas vueltas y en el fondo nunca se ha movido del punto de partida. No pasa nada con Bernardo. No hay caso Bernardo Silva. No hay conversaciones ni ha habido nunca. El mercado está acabado. Llevamos ya tres partidos de la Premier. Bernardo se queda en el City. De hecho, no se ha movido nunca”, afirmó Ferran Soriano dejando clara su postura de que el mercado de fichajes está cerrado para el Manchester City.

A su vez, resultaron curiosos algunos titulares que Xavi y Guardiola dejaron sobre el portugués. El de Terrasa reconoció: “es un jugador que me encanta”, mientras que el de Santpedor hizo hincapié en que “a Bernardo Silva le gusta mucho Barcelona”, aunque después manifestó: “no quiero que se marche, es un jugador superlativo”. Conclusiones entre las que se puede considerar que todavía hay algo que podría incentivar dicha operación entre ambos clubes.

Todo tras un partido que terminó con empate a tres y en el que el gran beneficiado fue el público, que disfrutó de una gran jornada con un Camp Nou abarrotado y con el susodicho Bernardo Silva de titular en los ‘citizen’. Un jugador sobre el que depositaron muchas esperanzas en Can Barça a raíz de la posible salida de De Jong al Manchester United, pero que ahora queda en medio de los rumores que no terminarán de ceder hasta el día 31.