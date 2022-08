Xavi está desquiciado: Dembélé señala el gran problema del Barcelona

Es una decisión muy complicada de entender, al menos si uno valora los números y si atiende a la pura lógica. Sin embargo, en el mundo del fútbol a veces el razonamiento queda en un segundo plano y ocurren cosas que nadie esperaba. En el Fútbol Club Barcelona les está pasando eso con Martin Braithwaite, al que le han dicho por activa y por pasiva que no cuentan con él, al que prácticamente le suplican para que busque una salida y se marche del Camp Nou, pero el jugador sigue en sus trece y nadie le hace cambiar de opinión, quiere quedarse hasta cumplir su contrato.

El problema para el Barça es de dimensiones mayúsculas. El danés, a sus 31 años, tiene firmado un compromiso de larga duración con el club y este no termina hasta el año 2024, es decir, que todavía le resta esta temporada y otra más por delante para seguir formando parte del conjunto culé. Pero la situación es de lo más rocambolesca. Xavi Hernández le ha dicho en multitud de ocasiones que no va a disputar prácticamente ni un solo minuto a lo largo de todo el curso y Joan Laporta le ha comunicado que a la entidad le urge quitárselo de en medio, pero el delantero no hace caso a nadie.

Pese a saber que esta temporada va a ser más complicado que nunca ni siquiera disputar minutos ‘de la basura’, Braithwaite quiere quedarse. Por delante están muchísimos jugadores en el orden de prioridades de Xavi como son Lewandowski, Raphinha, Dembélé, Ansu Fati, Ferran Torres o incluso si se quedaran también Memphis Depay y Aubameyang. Es decir, que para jugar en la delantera el danés es la octava alternativa y la última a la que recurriría el técnico, eso si no decide incluso tirar de alguien de la cantera antes.

Braithwaite ni siquiera llegó a viajar con el Barça a Estados Unidos durante la pretemporada pensando en que saldría pronto, pero la situación sigue enquistada. En los dos partidos oficiales de liga, ni siquiera ha entrado en las convocatorias y todo será así durante el año, por lo que su decisión se antoja difícil de comprender pero va a ser un fuego gigante al que tienen que hacer frente Laporta y Xavi Hernández.