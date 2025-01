Rafa Mir le da la espalda al Real Madrid y elige al Villarreal, Florentino se enfada

Rafa Marín, el central sevillano que tuvo su formación en la cantera del Real Madrid, ha decidido no regresar al club blanco. A pesar de su pasado en el equipo merengue, el jugador ha optado por unirse al Villarreal, que ha llegado a un acuerdo con el Nápoles para su cesión hasta el final de la temporada. Este movimiento ha causado malestar en la directiva del Real Madrid, especialmente en Florentino Pérez, quien esperaba que Marín regresara al club.

El Villarreal pagará un millón de euros por la cesión del defensor, que se trasladará a España en los próximos días para firmar su contrato con el club amarillo. Esta operación es parte de los esfuerzos del conjunto dirigido por Marcelino García Toral para reforzar su defensa en el mercado invernal. Rafa Marín, que no ha tenido muchas oportunidades en el Nápoles, espera recuperar su nivel en La Liga.

Rafa Marin has passed a medical ahead of a loan move to #VillarrealCF. (Relevo) pic.twitter.com/zHybhHantz