Rebelión en el Barça: La Masía contra Laporta, culpa de Bernardo Silva

Para nada han terminado los movimientos en el mercado de fichajes del Fútbol Club Barcelona este verano. Aunque los culés son uno de los equipos que más se han movido y la llegada de Marcos Alonso como el sexto fichaje se presume inminente, Joan Laporta sigue con su afán de regalarle a Xavi Hernández una de las plantillas más competitivas de toda Europa y lo cierto es que lo está consiguiendo. Por eso, el presidente azulgrana sigue insistiendo y de hecho prepara una próxima ofensiva por Bernardo Silva, aunque esta ambición desmedida del máximo mandatario se le puede volver en contra porque se está gestando una bomba que puede explotarle en las manos.

La posible llegada de Bernardo Silva supondría, de forma indudable, un salto de calidad para la plantilla del Barça pero esta operación es algo que no está gustando nada a algunos de los jugadores que tendrían que competir por hacerse un puesto en el once directamente con el portugués. Y uno de ellos es Gavi. Apunta el portal web especializado 90min que el futbolista de La Masía, una de las grandes revelaciones de la pasada temporada dada su impresionante explosión en el primer equipo y por lo tanto una de las grandes joyas salidas de cantera que están llamadas a marcar otra época en el Barcelona, no está para nada satisfecho con el interés de su equipo por el jugador del Manchester City.

El club está en conversaciones con el centrocampista para firmar su renovación y alargar su contrato. El Barça quiere blindar a Gavi para evitar que cualquier club se lo pueda llevar fácilmente pero ahora ha dicho el canterano que prefiere esperar para concretar esta renovación para ver qué es lo que pasa finalmente con la operación de Bernardo Silva. Y es que si Guardiola deja salir a su futbolista, iría totalmente en contra de los intereses de Gavi.

Por lo tanto, esta ambición de Joan Laporta de firmar a grandes cracks contrastados como Bernardo Silva está comenzando a levantar reticencias dentro de la plantilla y una de las grandes apuestas del futuro, también para la Selección española de Luis Enrique, ya ha mostrado su malestar y todo puede estallar por los aires en cualquier momento.