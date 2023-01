Reencuentro imposible que frustra a Xavi y Barça: atrapado en Chelsea

El Barça está buscando un delantero suplente para cuando Robert Lewandowski no esté disponible. Xavi ha visto como sus actuales recambios no dan la talla cuando los necesita en la posición de 9. Pues ni Memphis, más cerca de salir que de quedarse en la entidad blaugrana, ni Ferran Torres, quien está pasando por una grave crisis de confianza, están rindiendo al nivel deseado por el técnico blaugrana. En este sentido, en Barcelona están pensando en posibles soluciones para tener un suplente de garantías para cuando el legendario goleador polaco no pueda estar sobre el terreno de juego.

Según contó Mundo Deportivo, Aubameyang se habría ofrecido a Xavi para una vuelta triunfal al Camp Nou. El gabonés vivió unos seis meses de ensueño en la ciudad condal, donde ofreció un gran desempeño y se ganó a base de goles y celebraciones para el reuerdo, el corazón de todos y todas los culés.

En verano, Auba tuvo que dejar el club por motivos económicos, pues deportivamente no había muchos motivos por los cuales vender al ex del Arsenal en lugar de a un Memphis que no estaba rindiendo a un nivel satisfactorio. Sin embargo, a mitad de temporada, ni a Barça ni a Aubameyang les ha venido bien separar caminos. En can Barça se han visto que no tienen un goleador suplente de garantías. Mientras que el gabonés se ha quedado sin sitio en un Chelsea donde Graham Potter tiene claro que no va a contar con él.

En este sentido, todo nos lleva a una misma conclusión, la vuelta al Camp Nou sería la solución perfecta. Eso mismo pensaban Barça, Xavi y Aubameyang. Sin embargo, no es tan fácil. Pues en la Real Federación Española de Fútbol, está totalmente prohibido dar de alta a un jugador al que diste de baja en una misma temporada. De esta forma es totalmente imposible la vuelta de Auba a Barcelona, pues la ley así lo impide.

Además, el Atlético de Madrid, que también estaba interesado en su fichaje, tampoco podrá hacerse con sus servicios. En este caso, la FIFA impide que un futbolista dispute minutos con tres equipos distintos en una misma temporada. Aubameyang jugó ocho minutos en la primera jornada de liga con el Barça y también ha jugado en el Chelsea. De esta forma, ya no podría jugar en ningún otro equipo, dejando al gabonés ‘atrapado’ en Londres.