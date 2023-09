Relevo de Vinicius en Brasil y Rodrygo alucina con su caída del 11: Xavi y Joao Félix lo finiquitan

Acabado el mercado de fichajes, el Barça apunta a una nueva temporada llena de ilusión y caras nuevas y no tan nuevas. En este sentido, dentro de los que ya estaban el año pasado se encuentra un Raphinha que, en cuestión de 40 minutos, vio como su temporada daba un giro de 180 grados, pues pasó de ser el dueño del extremo derecho a ser expulsado y puesto al final de la cola para ocupar el ataque culé.

Confianza en Brasil, pero Xavi es impasible

La realidad es que Raphinha apenas ha contado con minutos en la presente temporada. Pues entre la sanción y su corta participación en el Sadar, el carioca apenas ha disputado un total de 43 minutos en lo que va de temporada. Sin embargo, en la selección de Brasil han apostado por él para ser el relevo del lesionado Vinicius y acompañar a Rodrygo en la delantera de la verde amarela.

Por su parte, parece que Xavi ha perdido parte de la confianza depositada en el ex del Leeds. La salida de Ousmane Dembélé allanaba el camino a un Raphinha que lo tenía todo para brillar en la presente temporada. Sin embargo, todo se torció en el Coliseum Alfonso Pérez, donde se expulsó y perdió la confianza de un Xavi que ha apostado por otros jugadores antes que por Raphinha.

Competencia y un carácter explosivo, receta para el desastre

En el tiempo que el carioca no ha estado disponible, ha habido muchos cambios en la delantera del Barça, a la explosión de Lamine Yamal y a la recuperación de Ferran Torres, hay que sumarle la incorporación de Joao Félix, que llega para ocupar otra plaza para la delantera culé, restando enteros para que Raphinha sea titular.

Por otro lado, el amargo carácter del brasileño cuando es sustituido no gusta nada en can Barça, donde los constantes desplantes de Raphinha de la pasada temporada, junto con su demostrada inestabilidad emocional, han generado serias dudas en el seno del conjunto culé. Provocando así que se deba ganar de nuevo el favor de un Xavi que si no quiere contar con Raphinha tampoco parece que vaya a tener demasiados problemas, pues cuenta con una amplia nómina de atacantes.