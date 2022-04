Reunión Barça-Coutinho: Laporta deberá preparar un plan B

El futuro de Philipe Coutinho está inmerso en un mar de dudas. Tras su salida del FC. Barcelona en forma de cesión al Aston Villa todo hacía pensar que el brasileño acabaría siendo comprado por el conjunto inglés debido al grandísimo rendimiento que mostró durante los primeros partidos. Pero poco a poco se ha ido apagando y su bajón está provocando que los dirigentes del propio club se cuestionen si deben o no realizar el traspaso, publica The Mirror.

Steven Gerrard le quiere, considera a Coutinho un jugador de gran valía para su equipo, pero ya ha dejado claro en rueda de prensa que la decisión no depende él. Es un tema que hay que tratar con delicadeza, según el contrato, la opción de compra está pactada en 40 millones de euros, y desde la dirección del club se preguntan si la inversión sería o no arriesgada teniendo en cuenta la irregularidad del jugador.

Por ello, el FC. Barcelona, según The Mirror, habría pactado una reunión con el Aston Villa para saber cuanto dinero está dispuesto a pagar por el traspaso del jugador o si directamente no entra en sus planes. Si la respuesta es la segunda, Joan Laporta tiene claro que Philipe Coutinho no tiene hueco en el nuevo FC. Barcelona, por lo que ya está preparando un plan B que consistiría en una nueva cesión o un traspaso a otro club.

Desde Brasil varios clubes han mostrado su interés en el centrocampista del Barça. El sueño de Coutinho es poder jugar el Mundial de Qatar y sabe que para ello necesita jugar todos los minutos posibles, por ello, la opción de regresar a casa no sería mal vista por el jugador, mejor escaparate que ese para demostrar a Tite que puede contar con él para la gran cita no tiene.

Sin hueco en el equipo de Xavi

Si todo fallase y llegase el final del verano sin que se produzca la salida de Coutinho, el brasileño tendría muy difícil encontrar un hueco en el esquema de Xavi Hernández. Gavi, Nico, Busquets, Kessié, De Jong, Pedri y las nuevas incorporaciones que realice el Barça, no le dejan sitio en el centro del campo, y el ataque ya está muy poblado con Depay, Luuk De Jong, Ansu Fati, Dembélé, Aubameyang, Ferrán Torres, Adama Traoré y los que queden por llegar. Dificil escenario el del canarinho.